MLSC Bekasi Seri 2 2025 - 2026: Geliat Srikandi Sepakbola Terus Tumbuh di Kota Patriot!

MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Bekasi Seri 2 2025 - 2026 yang diselenggarakan di Bekasi International Soccer Field dan Lap. Yonif 202 Tajimalela pada 28 April hingga 3 Mei 2026 sukses digelar. Pada partai final, Minggu (3/5), SDN Jatiwaringin 2 berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan SDN Karang Anyar 03 Pagi lewat drama adu penalti dengan kedudukan 2-0 di KU 10. Sementara pada KU 12, SDN Sukaresmi 06 menjadi kampiun usai mengalahkan SDN Padurenan IV.





Kemenangan SDN Sukaresmi 06 merupakan balasan atas kekalahan melawan SDN Padurenan IV di partai final MLSC Bekasi Seri 1 2025-2026, September tahun lalu. Srikandi-srikandi SDN Sukaresmi 06 langsung tampil agresif dan memulai laga dengan tempo tinggi. Pada menit ke-6, Saira Clara Devina melepaskan tembakan keras yang sempat mengancam, namun masih mampu dibendung oleh barisan pertahanan lawan.

Tekanan yang terus dibangun akhirnya membuahkan hasil. Pada menit ke-16, SDN Sukaresmi 06 berhasil memecah kebuntuan setelah penjaga gawang SDN Padurenan IV, Febiyanti Ramadhani, gagal mengantisipasi bola tembakan Saira Clara Devina. Gol tersebut membawa SDN Sukaresmi 06 menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0.

Pada babak kedua, ketika pertandingan memasuki menit ke-24, SDN Sukaresmi 06 memperbesar keunggulan melalui aksi Chacha Adhelia yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Bola yang meluncur deras dari setengah lapangan, tidak mampu diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang SDN Padurenan IV, Febiyanti Ramadhani.

Keunggulan 2-0 pun bertahan hingga pertandingan selesai dan SDN Sukaresmi 06 berhasil mengamankan gelar juara untuk pertama kalinya pada gelaran pada MLSC Bekasi.

Salah satu pencetak gol kemenangan SDN Sukaresmi 06, Saira Clara Devina, mengaku senang bisa berkontribusi dalam kemenangan timnya. Menurut Saira, dirinya sempat terbebani kekalahan pada pertemuan pertama. Namun, kerja keras serta dukungan rekan setim berhasil membuat SDN Sukaresmi 06 tampil lebih solid sepanjang pertandingan.

"Saya senang banget bisa cetak gol apalagi lawan yang ini kan pernah ngalahin kita di pertemuan sebelumnya. Tapi akhirnya senang bisa menang. Semua ini berkat dukungan yang lain juga kemudian selain itu karena semua pemain memperbanyak latihan," ujar Saira bangga.

Pelatih SDN Sukaresmi 06, Septian, mengaku bersyukur anak asuhnya bisa tampil lepas meski pernah kalah pada pertemuan sebelumnya. Menurut Septian, keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras para pemain yang berhasil belajar dari kesalahan.

"Kami sudah mengevaluasi apa yang menjadi catatan pada pertemuan sebelumnya. Hari ini alhamdulillah kami bisa menebus kekalahan yang kemarin. Kami berhasil menuntaskannya hari ini. Ini semua berkat kerja keras para pemain yang terus berlatih memperbaiki kesalahan," kata Septian.









Sementara itu, ketegangan memperebutkan gelar kampiun juga terasa di sektor KU 10. SDN Jatiwaringin 2 yang pada seri perdana hanya mampu meraih posisi runner-up, memiliki ambisi besar untuk menjejakkan kaki di podium tertinggi. Mereka harus meladeni aksi-aksi impresif SDN Karang Anyar 03 Pagi sejak peluit awal dibunyikan. Mereka berupaya menekan pertahanan SDN Jatiwaringin 2, namun sejumlah serangan yang dibangun masih mampu diredam oleh lini belakang yang tampil disiplin.

SDN Jatiwaringin 2 bukan tanpa perlawanan. Pada menit ke-6, Earlyta Arsyfa melepaskan tembakan jarak jauh yang cukup mengancam. Namun, upaya tersebut masih dapat diamankan dengan baik oleh penjaga gawang SDN Karang Anyar 03 Pagi, Aqilla Farzana.

Peluang emas kembali hadir pada menit ke-9, kali ini untuk SDN Karang Anyar 03 Pagi. Nafisha Adila Sartika berhasil lolos dan tinggal berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang. Meski begitu, penyelesaian akhirnya masih mampu digagalkan oleh kiper SDN Jatiwaringin 2, Faulina Rahma Gianti, yang tampil sigap di bawah mistar. Hingga peluit turun minum dibunyikan, belum ada gol yang tercipta dan skor tetap imbang tanpa gol.

Memasuki menit ke-24, SDN Karang Anyar 03 Pagi kembali mendapatkan peluang emas melalui Anindita Salina. Namun, tembakan jarak dekat yang dilepaskannya kembali mampu digagalkan oleh penjaga gawang SDN Jatiwaringin 2, Faulina Rahma, yang tampil solid sepanjang pertandingan. Hingga waktu normal berakhir, kedua tim tetap gagal mencetak gol sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak adu penalti.

Dalam drama adu penalti, SDN Jatiwaringin 2 memastikan gelar juara MLSC Bekasi Seri 2 2025–2026 untuk kategori KU10 setelah menang dengan skor 2-0. Dua dari tiga algojo mereka, Chantika Aulia Varisha dan Nuri Maulinda, sukses menjalankan tugasnya dengan baik, sementara satu eksekusi lainnya berhasil digagalkan.









Tren Sepak Bola Putri di Kota Bekasi Semakin Meningkat

Menilik data penyelenggaraan, turnamen sepak bola putri yang digagas oleh Bakti Olahraga Djarum Foundation dan MilkLife ini mendapatkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Hal ini terbukti dari jumlah peserta MLSC Bekasi Seri 2 2025 - 2026 yang mencapai 1.164 peserta dari 76 Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI). Sementara, pada Seri 1, jumlah peserta berjumlah 1.036 peserta dari 67 Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada Seri 1. Meningkatnya peserta juga membuat jumlah tim bertambah, dari 92 tim pada Seri 1 menjadi 105 tim yang terdiri dari 31 tim KU 10 dan 74 tim KU 12 pada Seri 2 kali ini.

Deputy Program Manager Bakti Olahraga Djarum Foundation, Welly Arisanto, mengapresiasi minat yang terus tumbuh terhadap perkembangan sepak bola putri di Bekasi dan sekitarnya. Ia menilai, peningkatan animo peserta menjadi indikator positif bahwa program pembinaan yang dijalankan mulai menunjukkan dampak nyata di tingkat usia dini.

“Trennya sudah cukup bagus, tinggal nanti kita akan terus mendorong sekolah-sekolah untuk ikut mendukung. Ini baru Seri 2 tapi antusiasmenya sudah menggembirakan sehingga menjadi sinyal positif bagi upaya pembinaan yang sedang dijalankan. Harapan ke depannya semoga ekosistem atlet sepak bola putri terjaga dengan baik sehingga bisa muncul talenta-talenta baru dari Kota Bekasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa konsistensi peningkatan partisipasi ini menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem sepak bola putri yang berkelanjutan. “Dengan semakin banyaknya peserta yang terlibat pastinya akan memperkuat basis pembinaan sejak usia dini,” ia menambahkan.

Sementara itu, Pelatih Kepala MilkLife Soccer Challenge Extra Training MLSC Bekasi, Joni Setiawan menyatakan, perkembangan peserta pada penyelenggaraan Seri 2 menunjukkan peningkatan dari sisi kualitas. Bahkan, pihaknya sudah mulai mendapatkan gambaran mengenai pemain-pemain yang berpotensi terpilih untuk mengikuti MilkLife Soccer Challenge All Stars.

“Secara keseluruhan, bakat-bakat yang tampil sepanjang penyelenggaraan Seri 2 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Kualitas para pemain yang berpartisipasi kali ini juga terlihat lebih menonjol dibandingkan edisi sebelumnya. Bahkan saya sempat kesulitan memilih pemain-pemain yang akan lanjut ke tahap Extra Training All Star Bekasi, sehingga dapat mengasah mental dan meningkatkan kemampuan mengolah si kulit bundar” ucap Joni.





Daftar pemenang MilkLife Soccer Challenge Bekasi Seri 1 2025 - 2026:





Kategori Usia 10

Champion : SDN Jatiwaringin 2

Runner-up: SDN Karang Anyar 03 Pagi

Semifinalis: SDN Cilangkap 01 Pagi dan SDN Pulogebang 07

Top Scorer: Adonia Nazma Mainika - SDN Cakung Barat 05 (12 gol)

Best Player: Arsyila Fitrah Nindhika - SDN Pulogebang 07

Best Goalkeeper: Faulina Rahma Gianti - SDN Jatiwaringin 2

Fairplay Team: SDN Jatiwaringin 2





Kategori Usia 12

Champion : SDN Sukaresmi 06

Runner-up: SDN Padurenan IV

Semifinalis: SDN Kali Baru 03 dan SDN Cilangkap 01 Pagi

Top Scorer: Khanza Shabria Nurghatfan - SDN Sukaresmi 06 (21 gol)

Best Player: Camelia Putri Arianti - SDN Padurenan IV

Best Goalkeeper: Febiyanti Ramadhani - SDN Padurenan IV

Fairplay Team: SDN Jayamukti 02