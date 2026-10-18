MLSC Bekasi Seri 1 2026 - 2027: SDN Cipayung 02 Kembali Juara, SDN Pulogebang 07 Bayar Kegagalan

Partai final MLSC Bekasi dan Kudus Seri 1 2026 - 2027 yang digelar secara bersamaan pada Minggu (18/10), berlangsung seru dan semarak. Di Bekasi, SDN Pulogebang 07 (KU 10) dan SDN Cipayung 02 (KU 12) menjadi kampiun. Sementara pada regional Kudus, SDN 02 Jambean Pati (KU 10) dan SD Unggulan Muslimat NU sukses sebagai juara pada turnamen yang diinisiasi oleh Bakti Olahraga Djarum Foundation dan MilkLife tersebut.

Menukil jalannya laga pamungkas di Bekasi, pada sektor KU 10, SDN Pulogebang 07 tampil agresif saat menghadapi SDN Cilangkap 01 Pagi. Dominasi sejak menit awal membuahkan poin cepat pada menit ke-2 melalui gol bunuh diri Arrafah Nida’ul Karimah. Pemain SDN Cilangkap 01 Pagi itu gagal mengantisipasi umpan yang dilepaskan Arsyila Fitra Nindhika.

SDN Pulogebang 07 kembali memperlebar keunggulan pada menit ke-7. Kali ini, Alifah Nurhafiah sukses mencatatkan namanya di papan skor setelah menyelesaikan peluang dengan sontekan yang gagal diantisipasi kiper lawan. Hingga babak pertama berakhir, SDN Pulogebang 07 unggul 2-0.

Memasuki babak kedua, SDN Pulogebang 07 kembali menunjukkan permainan menyerang dan berhasil memperjauh keunggulan pada menit ke-23. Gol ketiga tersebut tercipta melalui aksi individu Alifah Nurfarhiyah yang melakukan akselerasi melewati pemain bertahan lawan sebelum melepaskan tendangan keras yang berujung gol.

Di sisi lain, SDN Cilangkap 01 Pagi terus berupaya membangun serangan demi memperkecil ketertinggalan. Namun, solidnya lini pertahanan SDN Pulogebang 07 membuat setiap upaya lawan belum membuahkan hasil. Hingga peluit panjang dibunyikan, SDN Pulogebang 07 berhasil mempertahankan keunggulan 3-0. Kemenangan tersebut sekaligus membuat mereka menjadi juara baru MLSC di Bekasi.

Pelatih Kepala SDN Pulogebang 07, Rizky Permadi, mengaku bangga dengan pencapaian timnya yang berhasil meraih gelar juara MLSC Bekasi Seri 1 2026 - 2027. Prestasi tersebut menjadi bukti adanya peningkatan kemampuan para pemain dibandingkan musim sebelumnya. Ia mengatakan, keberhasilan anak asuhnya melaju hingga partai final dan keluar sebagai juara merupakan hasil positif dari proses latihan yang dijalani para pemain di sekolah.

“Tantangannya banyak. Anak-anak itu tergantung mood-nya. Kadang senang, kadang mood-nya sedang kurang baik sehingga permainannya juga kurang maksimal. Kalau mood-nya bagus, mereka bisa bermain seperti ini, bahkan menjadi top scorer,” tuturnya.

Sementara itu, final MLSC Bekasi Seri 1 2026 - 2027 pada KU 12 yang mempertemukan SDN Cipayung 02 dan SDN Cilangkap 01 berlangsung ketat. Kedua tim tampil disiplin, terutama di lini pertahanan, sehingga peluang berbahaya baru tercipta pada menit ke-5 melalui tendangan Gildas Syauqillah, meski masih mampu ditepis kiper lawan.

SDN Cipayung 02 akhirnya memecah kebuntuan lewat tendangan keras jarak jauh Gildas Syauqillah yang merobek gawang SDN Cilangkap 01. Keunggulan 1-0 tersebut bertahan hingga babak pertama usai.

Memasuki paruh kedua, SDN Cilangkap 01 berusaha meningkatkan tekanan. Aqilah Shafiya Azzahra sempat memperoleh peluang emas di depan gawang, tetapi sepakannya berhasil diblok kiper lawan. Solidnya pertahanan SDN Cipayung 02 membuat upaya mengejar ketertinggalan tak membuahkan hasil.





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Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tetap bertahan. Kemenangan ini mengantarkan SDN Cipayung 02 meraih gelar juara keduanya secara beruntun dalam dua turnamen terakhir, setelah sebelumnya menjuarai MLSC Jakarta Raya Seri 1 2026 - 2027 pada September lalu.

Pelatih SDN Cipayung 02, Kurniawan Heryanto, mengaku bersyukur timnya mampu mempertahankan performa positif dari seri Jakarta Raya hingga berlanjut ke Bekasi. Menurut dia, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari semangat para pemain yang tetap terjaga setelah mengikuti kompetisi sebelumnya. “Alhamdulillah, masih diberikan rezeki. Setelah dari seri Jakarta berlanjut ke Bekasi, kami kembali meraih hasil juara,” ujarnya.

Kurniawan menjelaskan bahwa keputusan mengikuti MLSC Bekasi didasari jarak penyelenggaraan yang relatif berdekatan dengan seri Jakarta Raya. Kondisi tersebut membuat semangat para pemain masih tinggi, sehingga tim memutuskan melanjutkan kompetisi. Ia juga melihat adanya peningkatan performa tim dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya. “Tahun lalu juga sama seperti sekarang, dan hasil tahun ini menunjukkan peningkatan,” imbuhnya.

Gildas Syauqillah kembali menorehkan prestasi individu dengan meraih predikat top scorer KU 12 setelah membukukan 21 gol. Pencapaian tersebut melanjutkan performa impresifnya pada kompetisi sebelumnya. Pemain yang rutin berlatih sepak bola tiga kali dalam sepekan itu mengakui persaingan di MLSC Bekasi cukup menantang. Meski demikian, ia tetap percaya pada kemampuan rekan-rekan setimnya untuk melewati setiap pertandingan hingga akhirnya meraih gelar juara.

MLSC Bekasi Seri 1 musim 2026 - 2027 menjadi salah satu kompetisi terakhir Gildas di kategori tersebut karena usianya telah melewati batas kelompok umur yang dipertandingkan. Ia berharap agar para pemain SDN Cipayung 02 yang lebih muda dapat meneruskan pencapaian tim. “Semoga teman-teman yang usianya di bawahku prestasinya bisa lebih baik. Karena saya kurang puas dengan hasil ini. Tapi saya akan tetap semangat latihan agar bisa menjadi pemain timnas Indonesia di masa mendatang,” ucap Gildas.





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Peserta Meningkat, Selaras Kualitas

Antusiasme terlihat dari jumlah peserta dan sekolah yang ambil bagian. MLSC Bekasi Seri 1 2026 – 2027 diikuti 1.261 atlet dari 80 Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI). Sebanyak 30 tim berkompetisi di KU 10 dan 86 tim bersaing di KU 12, dengan pertandingan berlangsung di Bekasi International Soccer Field dan Lapangan Yonif 202 Tajimalela.

Sementara itu, MLSC Kudus Seri 1 2026 – 2027 diikuti 1.672 atlet dari 100 SD dan MI. Persaingan melibatkan 80 tim di KU 10 dan 80 tim di KU 12 yang bertanding di Supersoccer Arena dan Lapangan Rendeng, Kudus. Besarnya partisipasi tersebut mencerminkan semakin terbukanya ruang pesepakbola putri untuk mengenal, menekuni, dan mengembangkan potensi.

Program Manager MLSC, Edi Supriyanto, menilai tingginya partisipasi di Bekasi dan Kudus menunjukkan antusiasme yang terus tumbuh terhadap sepak bola putri usia dini. Menurutnya, keterlibatan semakin banyak atlet dan sekolah menjadi modal penting untuk memperluas kesempatan anak-anak perempuan dalam mengembangkan kemampuan melalui kompetisi yang berkelanjutan.

“Antusiasme yang ditunjukkan para peserta dan sekolah menjadi sinyal positif bagi perkembangan sepak bola putri. Kami berharap semakin banyak anak perempuan yang tertarik untuk bermain sepak bola dan mendapatkan kesempatan mengasah kemampuan mereka melalui MilkLife Soccer Challenge,” ujar Edi.

Head Coach MLSC, Timo Scheunemann, mengapresiasi kerja keras penyelenggara, pelatih, dan para pemain yang terus menunjukkan kemampuan terbaik di setiap serinya. Menurutnya, komitmen penyelenggara untuk menggelar turnamen secara berkelanjutan harus diimbangi dengan persiapan yang lebih matang dari setiap sekolah. Lantaran masih adanya tim yang hanya berlatih satu kali dalam sepekan, bahkan baru memulai latihan menjelang turnamen.

“Kalau saya lihat, yang masuk delapan besar ke atas semuanya berlatih dua atau tiga kali seminggu. Itu yang saya inginkan, sekolah-sekolah lebih serius lagi. Karena pasti hasilnya berbeda jika hanya satu kali seminggu atau bahkan hanya berlatih sebelum turnamen dimulai,” ujar Timo.

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Daftar Pemenang MLSC Bekasi Seri 1 2026 - 2027:

Kategori Usia 10

Champion : SDN Pulogebang 07

Runner-up : SDN Cilangkap 01

Semifinalis : SDN Sukawijaya 02 & SDN Kali Baru 3

Top Scorer : Alifa Nurfarhiyah - SDN Pulogebang 07 (24 gol)

Best Player : Chika Khalida Puspita - SDN Sukawijaya 02

Best Goalkeeper : Arrafah Nida’ul Karimah - SDN Cilangkap 01 Pagi

Fairplay Team : SDN Kali Baru 3

Kategori Usia 12

Champion : SDN Cipayung 02

Runner-up : SDN Cilangkap 01 Pagi B

Semifinalis : SDN Pulogebang 24 Pagi & SDN Mangunjaya 07

Top Scorer : Gildas Syauqillah - SDN Cipayung 02 (21 gol)

Best Player : Annisa Rahmani Sholeha - SDN Pulogebang 24 Pagi

Best Goalkeeper : Deneen Jenna Alesha - SDN Pulogebang 24 pagi

Fairplay Team : SDN Mangunjaya 07

Daftar Pemenang MLSC Kudus Seri 1 2026 - 2027:

Kategori Usia 10

Champion : SDN Jambean 02 Pati

Runner-up : MI NU Baitul Mukminin

Semifinalis : SD 2 Demaan & SD 3 Barongan

Top Scorer : Syafa Ainun Habibah - SDN Jambean 02 Pati (35 gol)

Best Player : Arla Manda Giunia - MI NU Baitul Mukminin

Best Goalkeeper : Jingga Indhira Nitisara - SD 2 Demaan

Fairplay Team : SD NU Nawa Kartika

Kategori Usia 12

Champion : SD Unggulan Muslimat NU

Runner-up : SDN Karangsono 2 Mranggen

Semifinalis : MI NU Pendidikan Islam & SD 3 Terban

Top Scorer : Ghaitsa Luffi Arachman - SD Unggulan Muslimat NU (28 gol)

Best Player : Soraya Alfi Anggraini - SDN karangsono 2 Mranggen

Best Goalkeeper : Aqilla Anindita Khairinniswa - SD Muhammadiyah Birrul Walidain

Fairplay Team : SDIT Al Islam Kudus