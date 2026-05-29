Musim baru Major League Soccer akan berlanjut akhir pekan ini di platform resmi barunya, Apple TV.

Major League Soccer telah sepenuhnya merombak strategi penyiarannya. Sebagai kabar baik bagi para penggemar sepak bola dan mereka yang tidak berlangganan TV kabel, Apple secara permanen menghentikan model langganan "MLS Season Pass" yang berdiri sendiri. Mulai sekarang, seluruh paket siaran langsung MLS telah terintegrasi secara mulus ke dalam langganan Apple TV standar tanpa biaya tambahan.

Baik Anda ingin mengikuti ikon global Lionel Messi di Miami, menyaksikan klub kota asal Anda berjuang merebut Supporters' Shield, atau menyaksikan drama penuh ketegangan di MLS Cup Playoffs, menonton pertandingan kini lebih mudah—dan lebih murah—daripada sebelumnya. Berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui untuk menyiapkan dan menikmati pengalaman menonton langsung dari lapangan melalui aplikasi Apple TV Anda.

Berapa harga langganan Apple TV?

Per awal 2026, harga standar langganan Apple TV di Amerika Serikat adalah $12,99 per bulan.

Bagi pemirsa yang berencana menggunakan layanan ini dalam jangka panjang, tersedia opsi tahunan seharga $99,99 per tahun, yang menawarkan penghematan signifikan dibandingkan dengan pembayaran bulanan.

Tempat menonton MLS dengan komentar dalam bahasa Spanyol

Pertandingan yang tersedia di saluran nasional seperti FOX atau FS1 dapat ditonton dengan komentar dalam bahasa Spanyol di FOX Deportes. Layanan streaming favorit kami, Fubo, menyediakan siaran MLS dengan komentar dalam bahasa Spanyol.

Di mana menonton MLS di seluruh dunia

Apple TV adalah sumber eksklusif MLS di seluruh dunia. Dengan MLS Season Pass, Anda dapat menonton liga ini dari mana saja di seluruh dunia.