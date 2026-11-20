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Robbie Keane saat ini tidak melatih klub mana pun, tetapi ia tidak akan mati-matian menunggu kesempatan di Liga Primer, kata Richard Dunne kepada GOAL. Mantan pemain timnas Republik Irlandia itu mengawali karier kepelatihannya dengan baik setelah meraih gelar di Israel dan Hongaria, serta mungkin tertarik pada peluang di Eropa daratan atau Major League Soccer.

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Pernah bermain di Inggris, Italia, dan Amerika

Keane bersinar sebagai pemain di kasta tertinggi Inggris dan MLS, dengan pernah membela Wolves, Coventry, Leeds, Tottenham, Liverpool, West Ham, Aston Villa, dan LA Galaxy. Ia juga pernah memperkuat klub besar Serie A Inter serta raksasa Liga Primer Skotlandia Celtic.

Ia mengakhiri karier bermainnya bersama ATK di India, tempat ia pertama kali merintis karier kepelatihan. Setelah itu, ia bekerja bersama Mick McCarthy di timnas Irlandia, Jonathan Woodgate di Middlesbrough, dan Sam Allardyce saat kembali sebentar ke Elland Road.

Meraih gelar di Israel dan Hongaria

Ia kemudian menjadi pelatih kepala Maccabi Tel Aviv dan meraih trofi bergengsi di sana, sebelum membawa Ferencvaros mendominasi kompetisi domestik dan tampil di Liga Europa. Masa kerjanya di klub itu berakhir pada Mei 2026.

Semula, Keane diperkirakan akan dibanjiri tawaran . Mungkin saja itu terjadi, tetapi tak satu pun tawaran tersebut cukup menarik baginya. Sempat ada pembicaraan soal kembalinya Keane ke Glasgow , sementara Celtic untuk saat ini masih dilatih Martin O’Neill yang berusia 74 tahun .

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Pengetahuannya tentang Liga Primer tentu membuat klub-klub di kompetisi itu tertarik. Namun, ia mungkin perlu mengambil langkah lain terlebih dahulu sebelum klub-klub ambisius di kasta tertinggi Inggris benar-benar yakin akan kemampuannya.

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Ke mana Keane akan melangkah selanjutnya?

Dunne menilai rekan senegaranya itu tidak keberatan kembali berkarier di luar negeri. Ketika ditanya apakah Keane yang belum kembali melatih merupakan hal mengejutkan dan ke mana ia mungkin akan melangkah selanjutnya, mantan bek Irlandia Dunne, yang berbicara dalam kerja sama dengan IrishBetting.ie, mengatakan kepada GOAL: “Robbie sudah lama berkecimpung dalam kepelatihan. Dia pernah menjadi asisten Mick McCarty, Sam Allardyce, dan, kalau tidak salah, mungkin Woodgate di Middlesbrough.

“Jadi, dia sudah menjalani banyak peran berbeda di balik layar bersama klub-klub dan, tentu saja, sangat sukses ketika menjadi pelatih kepala. Dia memenangi dua gelar liga di negara yang berbeda, dalam lingkungan yang berbeda, dan sebagainya.

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“Jadi, kalau dia bergabung dengan klub berikutnya, saya membayangkan dia ingin menjadi pelatih kepala. Apakah itu berarti di Liga Primer, saya kurang yakin, karena ada liga-liga lain, ada pilihan lain baginya.

“Saya tidak akan terkejut jika dia kembali ke tempat lain di Eropa dan terus membangun rekam jejaknya. Dalam hal itu, menurut saya dia cukup bagus. Yang sulit adalah mendapatkan kesempatan, dan itu selalu menjadi bagian tersulit.

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“Dan jika ada kesempatan di luar negeri, dia sudah menunjukkan bahwa dia sangat bersedia pergi dan bekerja di tempat-tempat yang liganya tidak dianggap bergengsi. Dia bisa bekerja di mana saja dan terus membangun rekam jejaknya.

“Saya pikir pada akhirnya, jika dia menginginkannya, dia akan mendapat kesempatan di Liga Primer. Namun, mungkin dia akan pergi ke MLS, tempat dia pernah bermain. Mungkin dia akan bergabung dengan klub lain di liga Eropa yang lebih bergengsi daripada liga-liga tempat dia pernah bekerja. Namun, menurut saya, kesuksesan yang sudah diraihnya membuat dia layak mendapat kesempatan menjadi pelatih kepala di suatu klub.”

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Dikaitkan dengan posisi pelatih klub Championship Swansea

Keane disebut sebagai salah satu nama yang dipertimbangkan untuk menjadi pelatih kepala Swansea. Klub Championship itu sedang mencari pengganti Vitor Matos setelah ia pergi ke Strasbourg.

Swansea berupaya membangun tim untuk mengejar promosi musim ini, yang bisa membuka peluang tampil di Liga Primer dalam waktu tidak terlalu lama. Keane, sosok asal Irlandia yang banyak diminati, perlu memutuskan apakah ia ingin bekerja di sepakbola Inggris atau mencari peluang lebih jauh di luar negeri.