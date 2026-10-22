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Pesona kompetisi piala kembali terasa ketika Mitre secara resmi memperkenalkan bola pertandingan yang akan menjadi ciri khas Piala FA Wanita 2026/27. Dengan tampilan mencolok dan aerodinamika mutakhir, versi terbaru Ultimax Pro ini dirancang untuk merayakan para pelopor yang terus memajukan sepakbola Inggris.

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Tampilan baru yang mencolok untuk laga piala

Mitre telah memperkenalkan bola resmi untuk edisi terbaru Piala FA Wanita. Dibuat berdasarkan rancangan Ultimax Pro yang menjadi andalan merek tersebut, desain baru ini memadukan warna hijau limau, ungu, dan hitam yang mencolok untuk menghadirkan identitas tersendiri di lapangan.

Desainnya menampilkan warna-warna yang saling bertumpuk untuk melambangkan keberagaman yang terus tumbuh dan kekuatan kolektif sepakbola wanita. Selain palet warna cerah itu, aksen metalik pada motif chevron Delta khas Mitre merujuk langsung pada trofi ikonis turnamen ini.

Di balik tampilannya, bola dengan enam panel ini memiliki bantalan Hyperfoam yang ditingkatkan sebesar 20 persen agar tendangan lebih bersih dan responsif. Hambatan udaranya juga berkurang 10 persen dibandingkan versi sebelumnya, sehingga bola lebih stabil saat melayang.

Menangkap semangat permainan

Produsen tersebut ingin menciptakan bola yang sejalan dengan pesatnya perkembangan sepakbola wanita di Inggris. Kepala merek Mitre, Alex Roberts, menjelaskan bahwa tampilan mencolok itu dimaksudkan untuk mencerminkan ambisi turnamen ini.

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"Yang membuat kompetisi ini begitu istimewa adalah setiap klub punya kesempatan untuk menulis kisahnya sendiri," kata Roberts. "Baik itu tim akar rumput yang menciptakan kejutan tak terlupakan di ajang piala maupun pemain yang mencetak gol kemenangan di Wembley, kompetisi ini memberi tim dan pemain kesempatan untuk mengukir nama dalam sejarah."

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Kepala kemitraan FA, Sarah Kendall, menyampaikan pandangan serupa. Ia menyoroti kemampuan unik turnamen ini untuk menyatukan tim-tim dari seluruh jenjang sepakbola Inggris.

Kendall menambahkan: "Bola pertandingan baru musim ini menangkap semangat tersebut dan mencerminkan ambisi, energi, serta antusiasme yang menyelimuti kompetisi. Mitre telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam menciptakan desain yang mencolok dan khas."





Mitre









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Meneruskan warisan kecepatan

Seri Ultimax dari Mitre memiliki sejarah penting dalam sepakbola Inggris. Model aslinya mencetak sejarah sebagai bola pertama yang tercatat melaju dengan kecepatan lebih dari 161 km/jam.

Versi terbaru ini bertujuan mempertahankan warisan kekuatan dan kecepatan tersebut. Bola ini menggunakan sambungan panel yang direkatkan dengan panas untuk mencegah penyerapan air dan menjamin bentuknya tetap terjaga, sehingga meraih sertifikasi FIFA Quality Pro yang ketat.

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Peluncuran terbaru ini juga menjadi bagian dari kampanye kreatif 'Flow State' milik Mitre. Konsepnya merayakan momen-momen sepersekian detik ketika insting pemain, kepercayaan diri, dan performa kelas atas berpadu sempurna di lapangan.

Perjalanan menuju Wembley dimulai

Getty Images

Penggemar akan pertama kali melihat bola baru ini digunakan dalam pertandingan kompetitif pada Minggu, 25 Oktober. Putaran pertama fase utama dimulai dengan 96 klub bertarung dalam 48 pertandingan.

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Laga Exeter City melawan Hashtag United akan menjadi pertandingan pertama turnamen ini yang disiarkan di televisi. Setelah itu, tim-tim yang lolos akan menjalani jadwal fase gugur yang berat hingga mencapai partai final di Stadion Wembley pada Sabtu, 15 Mei 2027.