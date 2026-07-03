Mitos Aljazair tentang Petković: Dia tidak mengenal kita dan kita pun tidak mengenalnya, dan dia harus disingkirkan

Islam Slimani, pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim nasional Aljazair, melancarkan serangan pedas terhadap Vladimir Petković asal Swiss, pelatih kepala “Para Pejuang Gurun”, setelah tim tersebut tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026, dengan menyatakan bahwa tim nasional kehilangan identitas permainannya saat menghadapi Swiss.

Timnas Aljazair pun tersingkir dari turnamen tersebut setelah kalah 2-0 dari timnas Swiss, dalam pertandingan yang memunculkan banyak pertanyaan mengenai performa teknis dan cara staf pelatih mengelola pertandingan tersebut.

Dalam pernyataannya kepada saluran "BeIN Sports", Slimani mengatakan bahwa tim nasional tampil sangat berbeda dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya, sambil menyoroti bahwa keputusan untuk mengandalkan penyerang palsu telah membingungkan tim dan membuatnya kehilangan karakternya di lapangan.

Ia menambahkan: “Saya tidak mengerti alasan perubahan gaya bermain dalam pertandingan sebesar ini, dan apakah para pemain mendapat waktu yang cukup untuk berlatih dengan gaya ini? Perubahan terus-menerus dalam susunan pemain dan strategi dari satu pertandingan ke pertandingan lain membuat tim sulit mencapai stabilitas.”

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Mantan penyerang Aljazair itu berpendapat bahwa krisis ini tidak hanya terkait dengan pertandingan melawan Swiss, melainkan meluas ke seluruh periode sebelumnya, sambil menegaskan bahwa tim nasional gagal membentuk identitas taktis yang jelas selama dua tahun terakhir, akibat banyaknya perubahan dalam gaya bermain dan ketidakmampuan mengandalkan kelompok pemain yang konsisten.

Slimani juga menyoroti bahwa kesalahan-kesalahan di lini pertahanan terlihat jelas selama pertandingan, namun ia menekankan bahwa staf pelatih tidak menanganinya dengan tepat. Ia menilai bahwa pergantian pemain yang dilakukan oleh Petković tidak memberikan kontribusi apa pun atau solusi serangan yang mampu mengubah jalannya pertandingan, sambil menjelaskan: "Pelatih ini tidak memahami karakter pemain Aljazair dan saya rasa gayanya tidak cocok untuk kami."

Ia mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa peran pelatih tidak hanya terbatas pada penyusunan rencana teknis, melainkan juga mencakup aspek psikologis, sambil mengatakan: “Para pemain membutuhkan pelatih yang memberikan kepercayaan diri dan memotivasi mereka dalam pertandingan seperti ini, karena aspek moral sama pentingnya dengan aspek taktis dalam menentukan hasil di turnamen besar.”