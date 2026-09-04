Mitchell Dijks cukup blak-blakan dalam Transferdeadlineshow di ESPN. Bek sayap itu mengakui bahwa berat badannya naik cukup banyak selama petualangannya bersama Nam Dinh FC di Vietnam.

"Saya sedang menguji kebugaran saya. Tapi itu tidak berjalan sepenuhnya baik. Berat saya 104 kilogram. Kalau saya bugar, normalnya berat saya 92 kilogram. Ada cukup banyak kilo yang menempel," ungkap Dijks, yang saat ini tanpa klub.

Presenter Milan van Dongen nyaris tidak bisa mempercayai cerita itu dan mengira Dijks sedang mengerjainya. "Tidak, ini serius. Saya memang benar-benar agak gemuk," kata mantan bek kiri Ajax, Vitesse, dan Fortuna Sittard itu.

Hans Kraay junior juga terkejut dan bertanya-tanya apa saja yang dilakukan Dijks di Vietnam. "Intensitas di sana memang sedikit lebih rendah. Tapi di sana Anda makan pasta dengan baik. Dan kalau saat pertandingan Anda cuma berlari tujuh kilometer."

Di media sosial, publik dibuat heran oleh pernyataan Dijks. "Lucu sih, ada pemain yang menghancurkan kariernya sendiri," keluh seseorang di X. Reporter De Telegraaf, Jeroen Kapteijns, juga punya keraguan. "Ini jujur dan tulus, tetapi apakah ini wawancara yang paling bijak kalau Anda sedang mencari klub?"

Dijks yang kini berusia 33 tahun berharap bisa memulai petualangan baru di Asia. Bek itu tidak harus kembali ke Belanda.