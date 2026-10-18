Pelatih Al Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, menegaskan kesiapan timnya menghadapi Al Hazem dalam lanjutan pekan ke-10 Liga Pro Saudi. Ia menekankan pentingnya melanjutkan perkembangan dari sisi teknis serta meningkatkan efektivitas lini serang, sementara status Salem Al Dawsari untuk tampil di laga tersebut masih belum dipastikan.

Inzaghi mengatakan dalam konferensi pers sebelum pertandingan bahwa Al Hazem adalah tim yang istimewa dan menampilkan performa kuat pada laga terakhir mereka meski kalah. Ia menegaskan pentingnya persiapan yang baik untuk setiap pertandingan serta upaya mengembangkan penampilan Al Hilal dari satu laga ke laga berikutnya.

Pelatih asal Italia itu juga menyoroti banyaknya solusi serangan yang dimiliki timnya, dengan adanya 6 pemain yang masing-masing telah mencetak lebih dari 3 gol. Ia menjelaskan bahwa Al Hilal memiliki beragam pilihan untuk menembus gawang lawan, baik melalui para penyerang maupun pemain lini tengah.

Ia menambahkan, "Kami memiliki banyak perangkat untuk mencetak gol, baik melalui para penyerang maupun pemain tengah, dan kami berupaya membuat semua orang mampu mencetak gol." Ia menegaskan bahwa tim kepelatihan berusaha memaksimalkan potensi yang tersedia serta memperbaiki efektivitas serangan tim.

Pertandingan berikutnya HIL Saudi Pro League 14.00 ALH

Inzaghi menyinggung beragamnya pilihan yang dimiliki Al Hilal dalam mengeksekusi bola-bola mati, dengan menyebut pemain Portugal Ruben Neves sebagai salah satu pemain yang ditugaskan untuk mengeksekusinya. Hal itu mencerminkan banyaknya solusi yang diandalkan tim dalam berbagai situasi serangan.

Pelatih Al Hilal menegaskan adanya banyak sisi positif dalam penampilan timnya. Ia menyatakan bahwa kerja keras terus dilakukan setiap hari untuk mencapai perkembangan lebih lanjut dan memenuhi harapan para suporter, dengan fokus pada persiapan yang baik untuk setiap pertandingan serta perbaikan aspek teknis.

Terkait status Salem Al Dawsari, Inzaghi menjelaskan bahwa pemain tersebut sudah siap pada kesempatan sebelumnya, sebelum akhirnya mengalami cedera yang membuatnya absen dari dua laga melawan Al Ittihad dan Al Sadd. Ia menyebut bahwa Salem dan para pemain lainnya saat ini berada dalam kondisi kesiapan yang tinggi.

Pelatih asal Italia itu menambahkan bahwa keputusan akhir mengenai keikutsertaan kapten Al Hilal menghadapi Al Hazem akan ditentukan setelah latihan hari ini, menunggu evaluasi kondisinya dan sejauh mana kemampuannya untuk tampil di laga tersebut.

Inzaghi juga berbicara soal pembagian peran dan posisi di lini serang. Ia menjelaskan bahwa hal itu akan dievaluasi dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, mengingat tim memiliki sejumlah pemain yang mampu memberikan nilai tambah, di antaranya Salem Al Dawsari, pemain Belanda Summerville, dan pemain Brasil Martinelli.

Ia juga menyebut adanya pilihan istimewa lainnya, seperti Sultan Mandash dan Nawaf Al Habashi, serta menegaskan bahwa tim kepelatihan akan menerapkan kebijakan rotasi selama pertandingan-pertandingan, guna memastikan pemanfaatan potensi para pemain sesuai dengan kebutuhan setiap laga.



