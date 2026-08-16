Jamal Musiala, bintang Bayern Munich, memicu kekhawatiran dalam pertandingan timnya melawan Leipzig, setelah ia tiba-tiba terjatuh di atas lapangan, hanya 15 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti.

Bayern Munich meraih kemenangan atas Leipzig dengan skor 3-1, tetapi kondisi Musiala menutupi kegembiraan atas kemenangan tersebut, setelah pemain berusia 23 tahun itu terjatuh tanpa adanya benturan dengan salah satu pemain tim lawan, dan tetap tergeletak di atas lapangan di tengah kepanikan para pemain.

Max Eberl, direktur olahraga Bayern Munich, mengatakan seusai pertandingan: "Yang terpenting adalah dia baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang hal lain."

Pada menit ke-84, Musiala tiba-tiba terjatuh di atas lapangan, tanpa adanya benturan dengan pemain Leipzig, sehingga membuat rekan-rekan setimnya dan para pemain tim lawan segera bergegas menghampirinya serta meminta bantuan.

Dokter kegawatdaruratan yang duduk di dekat bendera sudut pun dengan cepat berlari ke lapangan, sebelum para petugas medis tiba dengan membawa tandu untuk memastikan kondisi pemain tersebut.

Sejumlah besar pemain berkumpul di sekitar Musiala, di tengah pemandangan yang memicu kekhawatiran, sebelum kondisinya mulai membaik secara bertahap.

Mengapa Musiala Ambruk?

Tim medis Bayern Munich berusaha menangani kondisi Musiala dengan cepat, di mana Ismail Sibari mengangkat kepala pemain tersebut, sementara ahli fisioterapi meletakkan spons basah di lehernya, pada saat yang sama Alphonso Davies melepaskan tali sepatu rekannya.

Rasa lega pun menyelimuti setelah salah satu petugas medis mengacungkan jempolnya, sebagai tanda membaiknya kondisi Musiala.

Setelah itu, pemain tersebut mampu berdiri dan meninggalkan lapangan, tetapi ia tampak sedikit tidak seimbang saat berjalan, sebelum akhirnya pergi ditemani ahli fisioterapi Jerry Hoffmann dan dokter tim Dr. Jochen Hahn, menuju ruang ganti.

Menurut surat kabar "Bild" Jerman, Musiala merasakan pusing mendadak saat berada di lapangan.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa suhu tinggi, yang mencapai sekitar 33 derajat Celsius, mungkin memengaruhi pemain tersebut secara signifikan, dan menyebabkannya mengalami masalah pada peredaran darah.

Namun, yang menimbulkan pertanyaan adalah Musiala baru berada di dalam lapangan selama 15 menit saja setelah masuk sebagai pemain pengganti.

Cedera Lama Membayangi Musiala

Kondisi Musiala saat ini tidak bisa dipisahkan dari masa sulit yang ia alami sejak mengalami cedera serius pada 5 Juli 2025 selama turnamen Piala Dunia Antarklub, yang mencakup patah tulang fibula.

Sejak saat itu, pemain tersebut menghadapi kesulitan besar dalam mengembalikan level teknis dan fisiknya seperti sebelum cedera.

Pada 17 Januari, Musiala merayakan kembalinya ke lapangan setelah absen selama beberapa bulan, tetapi ia kemudian mengalami masalah baru pada pergelangan kaki, sehingga penderitaannya berlanjut dalam perjalanan mengembalikan kebugaran penuhnya.

Setelah tampil dalam sebuah turnamen dunia yang mengecewakan, Musiala menjalani operasi pengangkatan pelat logam dari kaki kirinya.

Musiala Membayar Harga Musim yang Berat

Bintang Bayern Munich itu absen dari pemusatan latihan tim di Tegernsee dan Asia, dan selama periode tersebut hanya menjalani program rehabilitasi serta latihan individu, setelah ia mengorbankan sebagian besar liburan musim panasnya demi mengembalikan kebugarannya.

Musiala kembali ke latihan bersama pada Senin lalu, dalam upaya untuk memulai tahap baru persiapan menghadapi musim mendatang, tetapi peristiwa jatuhnya secara mendadak di hadapan Leipzig kembali menghidupkan kekhawatiran tentang kemampuannya untuk memulihkan kondisi fisiknya secara penuh.

Meski demikian, perkiraan menunjukkan bahwa Musiala akan kembali berlatih dalam beberapa hari mendatang, sambil menunggu untuk mengetahui sejauh mana dampak peristiwa terakhir ini terhadap program persiapannya.

Beberapa pekan lalu, Musiala sempat berbicara tentang masa sulit yang ia alami sejak mengalami cedera, dengan mengatakan: "Meskipun terkadang sulit, saya belajar banyak hal tahun ini."

Dan meskipun indikasi awal tidak menunjukkan adanya masalah serius, kondisi Musiala tetap menjadi perhatian di dalam Bayern Munich, terutama karena pemain tersebut hingga kini belum sepenuhnya mengembalikan level fisik dan teknis yang ia tunjukkan sebelum cedera.

Dan sementara Bayern Munich berharap peristiwa Leipzig hanya sekadar gejala sementara yang berkaitan dengan kelelahan dan suhu panas, pertanyaan yang paling mencolok tetaplah: mampukah Musiala akhirnya menutup lembaran cedera dan kembali ke versi terbaiknya?