Misteri menarik: Diaz berjuang melawan rasa sakit untuk menyelamatkan musimnya bersama Real Madrid

Bintang Maroko Brahim Diaz sedang melalui periode sulit bersama Real Madrid, di tengah nyeri otot berkepanjangan yang memengaruhi penampilan-penampilan terakhirnya, meski ia tetap bersikeras melanjutkan latihan dan persiapan menghadapi pertandingan, sementara di depannya terbuka peluang untuk kembali masuk dalam perhitungan pelatih Jose Mourinho.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Diaz sudah lama menderita nyeri otot yang intensitasnya tidak berkurang, bahkan masih kuat dan mengganggu, namun hal itu tidak membuatnya menarik diri atau mengurangi intensitas kerja hariannya.

Pemain tersebut terus berlatih secara normal bersama rekan-rekannya dan tetap siap untuk tampil, meski dalam kondisi yang ia jalani saat ini. Ia juga tidak pernah absen dari satu pun pertandingan Real Madrid akibat masalah fisik tersebut.

Dan jika Mourinho membutuhkan jasanya, pemain Maroko itu akan siap digunakan, dan inilah faktanya.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 SEV

Di sisi lain, perjalanan Diaz mengalami penurunan yang jelas setelah penampilan luar biasanya melawan Inter Milan, meski nyeri otot juga menyertainya saat itu, namun tidak menghalanginya untuk bersinar. Pemain itu menampilkan aksi teknis yang indah dan nyaris menjadi salah satu momen terbaik musim ini, tetapi Jude Bellingham gagal mengubahnya menjadi gol, setelah sebelumnya Diaz menciptakan gol pertama Real Madrid yang dicetak Kylian Mbappe.

Ia juga memimpin daftar pemain Los Blancos dalam jumlah peluang yang diciptakan, dengan empat peluang, serta umpan di sepertiga akhir lapangan, dengan 15 umpan, dan menang dalam lima dari sembilan duel yang ia jalani. Itu merupakan penampilan terbaiknya sepanjang musim ini.

Meski rasa nyeri terus berlanjut, hal itu tidak menghalanginya untuk tampil, karena pemain tersebut menolak membiarkannya mengganggu kariernya, dan ia menekan dirinya sendiri agar bisa melanjutkan kerja harian serta tidak jauh dari ritme tim.

Dalam kemenangan 2-1 atas Inter Milan, Diaz tampil selama 79 menit, namun sejak saat itu ia hanya bermain 22 menit, yakni melawan Elche pada 15 September lalu, ketika ia ikut merayakan di atas lapangan gol penentu Asensio yang memberi timnya kemenangan 3-2.

Sejak itu, pemain tersebut absen dalam tiga pertandingan melawan Atletico Madrid, Villarreal, dan Roma, sementara penampilannya dalam lima laga terakhir hanya terbatas pada menit-menit akhir melawan Elche, dan ia juga tidak mendapatkan satu menit pun melawan Rayo Vallecano.

Dengan demikian, telah berlalu 32 hari tanpa Diaz mengenakan kostum Real Madrid dalam pertandingan, setidaknya bersama Los Blancos, karena situasinya benar-benar berbeda ketika ia bergabung dengan timnas Maroko, seperti yang selalu terjadi.

Selama jeda internasional yang panjang, Diaz bergabung dengan timnas negaranya untuk mengemban peran sebagai pengatur serangan nomor 10 bersama Maroko.

Meski demikian, tim kepelatihan bersikap hati-hati dalam memanggilnya, dan menyusun rencana cermat untuk mengatur menit bermainnya, dengan mempertimbangkan nyeri otot yang ia alami, yang menyebabkannya absen pada pertandingan pertama dari tiga laga yang dijalani timnas.

Diaz absen dari laga melawan Gabon untuk beristirahat, tetapi tim kepelatihan menilai bahwa mendapatkan menit bermain akan menjadi hal positif dan membantunya mempertahankan sensasi bagus di dalam lapangan.

Berdasarkan hal itu, pemain tersebut tampil sebagai starter pada pertandingan kedua melawan Lesotho, dalam kualifikasi Piala Afrika, dan berkontribusi membawa timnas negaranya menang 2-0.

Diaz mencatatkan namanya di gol pertama pada menit ke-45, sebelum Walid Regragui melanjutkan rencana yang telah disusun dan menarik bintangnya pada menit ke-69, digantikan Sofiane Rahimi.

Sementara pada pertandingan terakhir, yang merupakan laga uji coba melawan Mali dan berakhir dengan hasil imbang 1-1, Diaz hanya tampil selama 22 menit, sebagai upaya mengurangi risiko fisik tanpa kehilangan ritmenya, sekaligus menegaskan kesiapannya untuk bermain jika Mourinho menilai waktunya tepat.

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Ketajaman Endrick dan absennya Vinicius

Perkembangan terkini menghadirkan nama baru dalam perhitungan Real Madrid, yaitu Endrick, setelah gol yang ia cetak dan penampilan menonjolnya saat tim melakukan comeback yang nyaris mustahil melawan Roma di Stadion Olimpico.

Penampilan impresif striker Brasil itu datang dari sisi kanan, area yang biasanya diisi Diaz secara utama bersama Los Blancos.

Di sisi lain, Real Madrid akan kehilangan jasa Vinicius Junior untuk beberapa waktu, setidaknya di LaLiga, karena sanksi larangan bermain empat pertandingan, yang akan membuatnya absen dari kompetisi tersebut hingga 21 November mendatang.

Diomande dan Arda Guler menjadi opsi lain yang tersedia dalam persaingan posisi penyerangan di belakang para striker.

Meski mengalami nyeri otot, Diaz masih berada dalam perhitungan tersebut, dan ia berpegang pada keinginannya untuk tetap menjadi bagian dari opsi tim serta tidak melepaskan posisinya dalam persaingan untuk mendapatkan menit bermain.



