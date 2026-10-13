Tak ada yang membayangkan bahwa Bruno Fernandes, hanya beberapa pekan setelah dirayakan sebagai salah satu bintang paling menonjol di Premier League, akan berubah menjadi pusat pertanyaan-pertanyaan sulit soal kemunduran Manchester United. Kapten asal Portugal yang membawa timnya menjalani musim luar biasa dan meraih penghargaan individu berkat pengaruhnya yang menentukan pada hasil pertandingan, kini menghadapi ujian yang benar-benar berbeda, setelah angka-angka mulai menunjukkan penurunan jelas dalam hal menciptakan peluang, bersamaan dengan awal musim yang bencana bagi Manchester United.

Sementara United terus mencari jalan keluar dari krisisnya, muncul dilema yang sulit diabaikan: apakah Fernandes kini menjadi bagian dari masalah yang menghantam tim, atau ia hanya korban dari kondisi taktis dan absennya pemain-pemain penting yang membuatnya kehilangan perangkat yang dulu menjadikannya salah satu pemain paling berpengaruh di klub?

Jawabannya tidak mudah, terutama karena pemain yang biasa memikul tanggung jawab di momen-momen tersulit itu tak lagi menghadirkan angka-angka yang biasa disaksikan pendukung Old Trafford, sementara tim secara keseluruhan tampak tak mampu memulihkan keseimbangannya. Di antara menurunnya efektivitas individu dan tidak adanya solusi kolektif, berbagai penyebab saling berkelindan, menempatkan kapten Manchester United di bawah tekanan yang makin besar menjelang duel yang dinanti melawan Atletico Madrid.

Hanya tujuh pekan lalu, Fernandes berdiri di panggung Manchester Opera House, berbicara dengan bangga tentang terpilihnya ia sebagai Pemain Terbaik Tahun versi Asosiasi Pesepakbola Profesional untuk musim 2025-2026. Penghargaan itu tidak mengejutkan jika melihat apa yang ia tampilkan sepanjang musim, karena sebelumnya ia juga sudah memenangi penghargaan dari Premier League dan dari Asosiasi Penulis Sepakbola, sebagai pengakuan atas perannya yang sentral dalam membawa Manchester United menempati peringkat ketiga dengan cara yang melampaui ekspektasi.

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Angka-angka pemain Portugal itu luar biasa dari segala sudut; ia mencetak sembilan gol dan menciptakan 21 gol, memecahkan rekor sebelumnya untuk jumlah assist dalam satu musim Premier League, yang sebelumnya dipegang bersama oleh Thierry Henry dan Kevin De Bruyne.

Pengaruh Fernandes tidak hanya terbatas pada angka total, tetapi juga meluas ke momen-momen paling krusial di sepanjang musim. Dalam 11 pertandingan terakhir, ia terlibat langsung dalam 12 gol dari total 21 gol yang dicetak timnya, baik dengan mencetak maupun menciptakan. Ia juga hadir dalam sembilan gol dari 12 gol yang dibuat United selama rangkaian tujuh pertandingan yang mengembalikan tim ke kompetisi Liga Champions setelah dua tahun absen.

Pada fase itu, Fernandes adalah jantung yang berdenyut bagi tim, pemilik pengaruh terbesar dalam pergerakan ofensifnya, hingga levelnya mengingatkan kembali pada apa yang ditampilkan Eric Cantona sepanjang musim 1995-1996, yang berakhir dengan Manchester United merebut gelar Premier League.

Pada musim itu, Cantona mencetak gol dalam enam pertandingan berturut-turut, lima di antaranya tim hanya mampu mencetak satu gol, yang menunjukkan betapa pentingnya pemain yang mampu membuat perbedaan bahkan ketika tim tidak menampilkan level terbaiknya.

Ketika menerima penghargaannya, Fernandes berkata di depan para hadirin: "Ini musim yang luar biasa bagi saya. Saya sangat bangga." Namun pada saat yang sama ia menegaskan bahwa kesuksesan individu tidak terpisah dari kerja kolektif, menambahkan: "Kami tidak bermain tenis; kami tidak bermain hanya untuk diri sendiri. Kami bermain untuk tim, untuk klub, dan untuk para suporter."

Kata-kata itu adalah ungkapan filosofi seorang kapten yang menyadari bahwa nilai pencapaiannya terkait dengan apa yang diraih tim. Namun realitas saat ini menempatkan pandangan tersebut dalam ujian berat, setelah hasil-hasil Manchester United merosot dengan cara yang memicu kekhawatiran, dan pengaruh kaptennya menjadi bahan perdebatan.

Angka-angka mengungkap kemunduran yang tak bisa diabaikan

Fernandes tampil di seluruh menit enam pertandingan awal Manchester United di Premier League musim ini, mencetak tiga gol dan satu assist. Namun ironisnya, keempat kontribusinya itu semuanya datang pada pertandingan kedua melawan Ipswich, satu-satunya laga yang berhasil dimenangi tim sejauh ini dari rangkaian pertandingan tersebut.

Meskipun catatan ini terlihat lebih baik dibandingkan awal musimnya pada musim lalu, ketika ia hanya mencetak dua gol dalam enam pertandingan pertama tanpa satu pun assist, perbandingan tidak bisa berhenti pada gol dan assist saja.

Pada musim lalu, Fernandes menjalankan peran berbeda di lini tengah, lebih dekat ke posisi gelandang bertahan yang lebih dalam seperti yang disukai pelatih Ruben Amorim, sementara angka-angkanya saat ini mengungkap penurunan pada beberapa indikator yang mencerminkan sejauh mana pengaruhnya dalam membangun serangan.

Rata-rata tembakannya musim ini mencapai 3,3 tembakan per pertandingan, angka tertinggi kedua miliknya, dibandingkan catatan terbaiknya yang mencapai 3,5 tembakan per pertandingan pada musim 2020-2021. Namun ironi muncul ketika melihat akurasi usahanya; rata-rata tembakannya yang mengarah ke gawang hanya 0,8 per pertandingan, angka terendah kedua miliknya, sama dengan salah satu musim sebelumnya.

Adapun dalam menciptakan peluang, gambarannya tampak lebih jelas. Rata-rata Fernandes turun menjadi 2,5 peluang per pertandingan, angka terendah kedua miliknya sejak bergabung dengan Manchester United, dibandingkan empat peluang per pertandingan pada musim lalu.

Bobot penurunan ini berlipat ketika melihat peluang besar, karena ia hanya menciptakan satu peluang besar sejauh ini, yaitu umpannya yang menempatkan Bryan Mbeumo berhadapan dengan gawang saat melawan Ipswich pada 30 Agustus, demikian menurut laporan "BBC Sport".

Sebagai perbandingan, pada musim lalu Fernandes menciptakan satu peluang besar di setiap pertandingan, selisih yang sangat besar dan mencerminkan sejauh mana kemampuannya menempatkan rekan-rekannya dalam situasi penyelesaian yang menentukan telah menurun. Meski demikian, angka-angka ini tidak serta-merta berarti pemain tersebut kehilangan kemampuannya, atau bahwa kemunduran tim adalah tanggung jawabnya sendiri. Namun hal ini melahirkan pertanyaan yang sah tentang sejauh mana ia mampu memberi pengaruh ketika kondisi di sekitarnya berubah, dan ketika ia tidak menemukan ruang atau opsi ofensif yang membantunya memanfaatkan visi dan kemampuan mengumpannya.

Apakah Fernandes membayar harga kolapsnya sistem?

Manchester United hanya meraih enam poin dari enam pertandingan awalnya di Premier League, menjadikannya start terburuk di kompetisi tersebut sejak 40 tahun lalu, periode yang merujuk pada masa sebelum pemecatan pelatih Ron Atkinson dan penunjukan Sir Alex Ferguson.

Dengan hasil-hasil seperti ini, mudah sekali mengarahkan tudingan kepada kapten yang semestinya bertanggung jawab memimpin tim keluar dari krisisnya. Namun menganalisis situasi secara lebih mendalam menunjukkan bahwa kemunduran Fernandes mungkin terkait dengan faktor-faktor yang melampaui level individunya.

Salah satu faktor itu berkaitan dengan kondisi fisiknya. Meskipun pemain Portugal itu jarang absen dari pertandingan, keraguan soal kesiapannya memicu kekhawatiran dalam periode terakhir, setelah ia tidak dimasukkan dalam laga terakhir melawan Norwegia di UEFA Nations League.

Jorge Jesus, pelatih timnas Portugal, menjelaskan bahwa mantan pemain Sporting itu menjalani pertandingan meski merasakan nyeri, sebagai isyarat atas besarnya tekanan fisik yang ia alami.

Meski demikian, Fernandes kembali tampil dalam dua laga internasional terakhir selama jeda, dan juga menjalani laga melawan Sabah dari Azerbaijan secara penuh, yang berakhir dengan kemenangan timnya 4-0 di Liga Champions.

Michael Carrick, pelatih Manchester United, tidak menunjukkan kekhawatiran besar soal kondisinya menjelang duel melawan Atletico Madrid, menegaskan bahwa pemainnya mengalami masalah fisik ringan, tetapi tidak berbeda dengan apa yang dialami banyak pemain selama musim berlangsung.

Carrick berkata: "Dia mengalami masalah fisik ringan, tetapi ini hal yang sering terulang; para pemain sering kali menjalani pertandingan sambil mengalami beberapa keluhan."

Ia menambahkan bahwa situasinya tidak ideal, tetapi masih bisa ditangani, dengan menunjukkan bahwa kemampuan Fernandes untuk tampil mencerminkan komitmen dan dedikasinya. Pelatih itu menegaskan bahwa pemainnya telah melewati masalah tersebut sebagian besar, tampil sangat baik dalam latihan, dan antusias menjalani pertandingan berikutnya.

Pernyataan-pernyataan ini memberi Fernandes sejumlah dukungan, tetapi tidak menuntaskan perdebatan soal apakah levelnya saat ini terpengaruh oleh kelelahan fisik, atau masalahnya lebih dalam dan terkait dengan cara ia difungsikan di dalam lapangan.

Absennya Sesko dan Casemiro: pukulan bagi kolaborasi Fernandes

Untuk memahami perbedaan antara Fernandes yang bersinar di akhir musim lalu dan pemain yang saat ini berjuang untuk menciptakan peluang, perlu melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada tim di sekitarnya.

Pada fase akhir musim lalu, Benjamin Sesko menempati posisi penyerang murni secara reguler, sementara Casemiro memegang tanggung jawab sebagai jangkar di lini tengah, memberi tim sejumlah keseimbangan defensif yang memungkinkan pemain Portugal itu maju dan mengambil risiko dalam membangun serangan.

Angka-angka mengungkap betapa pentingnya keterkaitan ini; dari sembilan gol Sesko di liga sepanjang tahun 2026, Fernandes menciptakan empat di antaranya. Ia juga berada di balik terciptanya empat dari lima gol terakhir yang dicetak Casemiro dengan kostum Manchester United sejak 1 Februari.

Namun absennya para pemain tersebut mengubah sifat sistem, dan memaksa Fernandes menghadapi kondisi yang benar-benar berbeda. Ini tidak berarti Casemiro menampilkan catatan fisik yang tinggi di akhir petualangannya dengan United, atau bahwa kepergiannya sendiri menjelaskan menurunnya aktivitas fisik tim. Akan tetapi nilainya tidak hanya terbatas pada lari dan duel, melainkan juga mencakup ketepatan penempatan posisi dan kemampuan membaca pergerakan lawan.

Keberadaan pemain dengan pengalaman seperti itu memberi Fernandes ruang kebebasan yang lebih besar, karena ia bisa mengambil risiko dengan umpan-umpan ofensifnya sambil tenang karena ada yang melindungi ruang di belakangnya jika tim kehilangan bola.

Sekarang, hilangnya keseimbangan tersebut memaksakan batasan tambahan pada pergerakan kapten Portugal itu, yang kini dituntut berkontribusi dalam membangun serangan sekaligus harus memperhitungkan risiko defensif yang bisa muncul akibat kehilangan bola.

Di lini depan, penderitaan United berlanjut karena cedera baru yang dialami Sesko pada tulang kering, yang memperpanjang masa absennya tanpa kejelasan waktu kembalinya.

Situasinya makin sulit karena manajemen klub tidak merespons tuntutan untuk memperkuat opsi ofensif secara lebih besar selama musim panas, dan hanya memperkuat lini tengah, meninggalkan tim dengan solusi terbatas ketika penyerang utamanya absen.

Solusi darurat yang menambah penderitaan kapten

Manchester United awalnya berencana mengandalkan Bryan Mbeumo di posisi penyerang murni untuk menutup absennya Sesko, tetapi cedera pergelangan kaki Amad Diallo, sebelum laga pembuka melawan Hull City, mendorong staf teknis mengubah perhitungannya.

Tugas itu kemudian berpindah ke Matheus Cunha, yang tidak berhasil menjalankan peran tersebut sesuai yang dibutuhkan, karena ia terus-menerus turun ke dalam lapangan, khususnya ke ruang-ruang tempat Fernandes bergerak.

Tumpang tindih ini menyempitkan ruang yang tersedia bagi playmaker Portugal itu, dan melemahkan kemampuan tim menciptakan peluang jelas melalui umpan-umpan di antara lini.

Alih-alih menemukan penyerang yang bergerak ke kedalaman dan memberinya opsi umpan langsung, Fernandes justru terpaksa berurusan dengan pemain lain yang mengisi ruang yang sama, sehingga membangun serangan jadi kurang lancar dan tim kehilangan sebagian daya ancamnya.

Dalam kondisi seperti ini, keputusan-keputusan Fernandes di dalam lapangan tampak kurang berpengaruh dibandingkan musim lalu. Pemain yang biasa mencari umpan kunci dan mengambil risiko dengan bola-bola yang memecah lini lawan itu kini menghadapi opsi yang terbatas, dan bisa jadi terpaksa menahan bola atau mengalirkannya ke ruang-ruang yang tidak memungkinkan terciptanya ancaman yang dibutuhkan.

Hal itu terlihat jelas dalam duel melawan Tottenham awal pekan ini, ketika Fernandes membutuhkan 23 menit untuk menyelesaikan satu umpan, sebuah indikator mencolok atas kesulitan yang ia hadapi dalam berpartisipasi secara efektif dalam membangun permainan.

Kejadian ini saja tidak bisa dianggap bukti mutlak atas penurunan level pemain tersebut, tetapi ia mencerminkan besarnya kerumitan yang mengelilingi perannya, dan sejauh mana tim telah menjauh dari wujudnya ketika Sesko dan Casemiro memberinya keseimbangan dan opsi yang dibutuhkan.

Carrick membela bintangnya, tetapi tak ada yang di atas perhitungan

Menjelang duel melawan Atletico Madrid di Liga Champions, Carrick menegaskan bahwa semua pemain tim dituntut membuktikan kelayakan mereka untuk tampil, dan bahwa tempat pemain mana pun di skuat utama tidak terjamin secara permanen.

Namun pernyataannya pada saat yang sama memuat isyarat jelas tentang kepercayaannya kepada Fernandes, yang sepertinya mengeluarkannya dari perhitungan bukan opsi yang kuat untuk saat ini.

Pelatih Inggris itu mengatakan bahwa Fernandes adalah pemain kelas atas, menegaskan bahwa kondisi tidak selalu berjalan seperti yang diinginkan para pemain, dan bahwa beberapa periode bisa menghadirkan kesulitan yang menuntut kesabaran dan kerja keras.

Ia menambahkan bahwa kapten United telah memberikan pencapaian-pencapaian luar biasa bagi klub, dan akan terus menampilkan performa yang sama di masa depan, sambil menyatakan kepercayaan besarnya pada kemampuan pemain itu untuk memulihkan levelnya.

Namun kepercayaan ini tidak membebaskan pemain tersebut dari tanggung jawab, sebagaimana posisinya di ruang ganti tidak bisa menjadi pembenaran bagi berlanjutnya penurunan performa apa pun. Manchester United membutuhkan solusi mendesak, dan tidak memiliki kemewahan untuk menunggu lama sampai bintang-bintangnya memulihkan level terbaik mereka.

Di sisi lain, Fernandes tidak bisa dituntut sendirian memperbaiki sistem yang menderita akibat tidak adanya penyerang murni, hilangnya keseimbangan di lini tengah, dan tumpang tindihnya peran-peran ofensif, selain pertanyaan-pertanyaan soal kesiapan fisik sejumlah pemain.

Masalahnya lebih besar dari Bruno, tetapi ia harus menemukan solusinya

Krisis Fernandes tampaknya mencerminkan sebagian dari krisis yang lebih luas yang dialami Manchester United. Penurunan dalam menciptakan peluang tidak terpisah dari tidak adanya solusi ofensif, sebagaimana menurunnya pengaruh kapten Portugal itu tidak bisa dijelaskan terlepas dari perubahan-perubahan yang terjadi pada tim.

Angka-angka musim lalu membuktikan bahwa Fernandes mampu membuat perbedaan ketika kondisi yang tepat tersedia baginya, dan bahwa ia memiliki perangkat yang diperlukan untuk menjadi salah satu kunci permainan terpenting di tim. Namun musim ini memaksakan tantangan baru kepadanya, yakni menemukan cara-cara untuk memberi pengaruh meski opsinya terbatas dan peran-peran telah berubah.

Pada saat yang sama, staf teknis harus meninjau kembali cara memfungsikannya, dan menyediakan keseimbangan yang memungkinkannya maju dan menciptakan peluang, alih-alih membebaninya dengan tanggung jawab yang tumpang tindih sehingga membatasi kemampuan ofensifnya.

Adapun pertanyaan tentang apakah Fernandes adalah penyebab krisis United atau hanya gejalanya, sepertinya tidak memiliki satu jawaban tunggal. Angka-angka menunjukkan penurunan jelas pada beberapa aspek performanya, tetapi kondisi di sekitarnya juga menjelaskan bahwa masalahnya melampaui satu pemain.

Fernandes bisa jadi bagian dari masalah ketika ia tidak mampu menampilkan level yang biasa ia tunjukkan, tetapi pada saat yang sama ia adalah salah satu pemain yang paling dirugikan oleh kacaunya sistem yang memberinya kemampuan untuk bersinar.

Akhirnya, yang dituntut dari kapten Manchester United bukan hanya memulihkan angka-angka individunya, melainkan menemukan cara untuk mengembalikan pengaruh pada performanya, dan membantu tim keluar dari pusaran hasil-hasil negatif. Adapun Carrick, ia harus menemukan formula yang memungkinkan kaptennya memulihkan kebebasan ofensifnya, sekaligus mengatasi berbagai kekurangan yang tampak jelas sejak awal musim.

Jika Fernandes memulihkan kemampuannya menciptakan peluang, dan United berhasil mengembalikan keseimbangan di skuatnya, bisa jadi akan terlihat bahwa krisis saat ini tak lebih dari sebuah fase yang berlalu. Namun jika penurunan terus berlanjut meski peran-peran telah diubah dan elemen-elemen yang absen telah kembali, maka akan sulit mengabaikan pertanyaan-pertanyaan soal level kapten itu sendiri.

Dalam segala keadaan, kebenaran terpenting tampaknya adalah bahwa Manchester United tidak bisa menunggu Bruno Fernandes sendirian untuk menyelamatkan musim, sebagaimana mereka juga tidak bisa keluar dari krisisnya tanpa memulihkan versi terbaik dari pemain yang memikul tim di atas kedua bahunya musim lalu.