Misteri besar seputar Sami Ouaissa: PSV akan kembali melakukan pemeriksaan medis

Sami Ouaissa harus kembali menjalani pemeriksaan oleh PSV, menurut Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad. Penyerang itu masih belum cukup bugar untuk bermain bagi PSV.

Senin pekan lalu, Ouaissa bermain selama satu babak bersama Jong PSV saat timnya kalah 0-1 dari FC Dordrecht.

Pekan ini, pemain kelahiran Limburg itu dijadwalkan ikut bersama tim cadangan ke Inggris. Jong PSV bermain melawan Ipswich Town pada Selasa sore dalam ajang Premier League International Cup.

Namun, Ouaissa tidak masuk skuad untuk pertandingan itu, padahal laga melawan Ipswich dipandang sebagai rintangan terakhir sebelum ia kembali memperkuat tim utama.

Pertandingan berikutnya PSV Eredivisie 13.45 WII

Belum jelas apa yang dialami Ouaissa. PSV akan kembali melakukan pemeriksaan medis terhadap penyerang sayap kanan tersebut. Saat ini, belum ada kejelasan mengenai kondisinya.

PSV merekrut Ouaissa dari NEC pada musim panas lalu dengan biaya transfer sembilan juta euro. Ia belum sekali pun tampil untuk klub asal Eindhoven itu.

Sam Lammers juga masih belum bugar. Penyerang itu semula diperkirakan pulih dari cedera dalam beberapa pekan, tetapi hingga kini masih menepi.