Misteri besar Piala Dunia seputar Lamine Yamal: ‘Mimpi buruk itu terulang kembali’

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, dan Harry Kane: satu per satu, mereka menunjukkan performa terbaiknya di Piala Dunia kali ini. Namun, ada satu nama yang, meski timnya tampil kuat, performanya agak tertinggal: Lamine Yamal.

Hal ini membuat media Spanyol mulai merasa sangat khawatir. Dalam kemenangan 0-1 atas Portugal pada hari Senin, Yamal benar-benar dikalahkan oleh Nuno Mendes, dan ketika bek kiri tersebut harus keluar lapangan karena cedera, permainan Yamal pun tidak membaik.

“Mimpi buruk itu terulang,” demikian judul berita di surat kabar Spanyol AS, yang mungkin merujuk pada pertemuan sebelumnya antara Mendes dan Yamal di Liga Champions, di mana pemain Spanyol itu juga harus mengakui kekalahan.

“Pemain paling menentukan di tim itu berhadapan dengan lawan terberatnya. Di hadapan Nuno Mendes yang mengesankan, penyerang asal Mataró itu terjebak pada level di mana ia hampir tak bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Duelnya dengan bek kiri terbaik di dunia itu adalah sesuatu yang sebaiknya segera dilupakan,” tulis surat kabar Spanyol El País.

“Sebenarnya, Yamal hanya bisa melepaskan diri dari cengkeraman Mendes melalui permainan kombinasi. Namun, secara umum ia gagal benar-benar mengguncang pertahanan Portugal yang dipimpin oleh Rúben Dias. Bahkan ketika Mendes harus meninggalkan lapangan karena cedera.”

Di Spanyol, setidaknya semua pihak berharap Yamal segera kembali ke performa terbaiknya, karena fase krusial Piala Dunia akan segera dimulai. Di perempat final, Belgia menanti, dan di semifinal, Prancis atau Maroko berpotensi menjadi lawan.

Bagi media Spanyol, penampilan Yamal yang mengecewakan merupakan sebuah ‘misteri’, meskipun persiapan sang bintang muda berusia delapan belas tahun itu tentu saja tidak optimal. Yamal bahkan absen pada pertandingan pertama Piala Dunia karena cedera otot.