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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Misteri 26 kamera di Bernabeu: Bagaimana tayangan kontroversial dalam insiden Guler bisa menghilang?

Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
LaLiga
A. Guler
Spanyol
Turki

Kisah yang tak pernah usai

Momen yang mempertemukan Arda Guler, pemain asal Turki milik Real Madrid, dengan Pique, pemain Sevilla, memicu kontroversi besar selama pertandingan kedua tim di Stadion Santiago Bernabeu, setelah sebagian pihak menuntut pengusiran pemain klub ibu kota tersebut pada menit ke-24 babak pertama, menyusul sebuah insiden yang tidak melibatkan intervensi teknologi asisten wasit video "VAR".

Menurut surat kabar Catalan "Mundo Deportivo", keberadaan 26 kamera di Stadion Santiago Bernabeu tidak cukup untuk menyediakan gambar yang jelas guna memutuskan insiden Guler, karena ruang teknologi video tidak memiliki tayangan yang membuktikan secara pasti bahwa pemain tersebut melakukan pelanggaran yang mengharuskan pengusiran. Hal inilah yang menjelaskan mengapa wasit pertandingan, Mateo Busquets Ferrer, tidak dipanggil untuk meninjau insiden tersebut melalui layar.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa Guillermo Cuadra Fernandez, asisten wasit video selama pertandingan, tidak melakukan intervensi karena tidak ada bukti jelas atas terjadinya pelanggaran yang mengharuskan peninjauan keputusan, sesuai dengan protokol teknologi video yang diadopsi oleh Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", yang mensyaratkan adanya kesalahan yang jelas dan nyata agar teknologi dapat melakukan intervensi.

Hal ini kembali kepada fakta bahwa teknologi video di Liga Spanyol mengandalkan gambar yang disediakan oleh siaran televisi resmi, yang diproduksi oleh liga "La Liga", dan digunakan oleh jaringan "Movistar" dan "DAZN" dalam menyiarkan pertandingan.

Dengan demikian, keberadaan sejumlah besar kamera di dalam stadion tidak serta-merta berarti bahwa semua sudut pengambilan gambar tersedia bagi wasit video, atau bahwa gambar yang terekam memberikan bukti yang menentukan dalam setiap insiden.

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Pertandingan Real Madrid dan Barcelona mendapatkan liputan televisi terbesar, terutama laga-laga El Clasico dan derbi Madrid, tetapi hal itu tidak menjamin tersedianya gambar yang jelas untuk setiap situasi yang kontroversial, sesuai dengan penjelasan yang dipaparkan oleh surat kabar Catalan tersebut.

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