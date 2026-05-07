'Mister Europa League' Unai Emery kembali menorehkan prestasi gemilang dan membawa Aston Villa melaju ke final

Aston Villa melaju ke final Liga Europa. Klub asal Birmingham ini menang 4-0 atas Nottingham Forest pada leg kedua semifinal Kamis malam, setelah sebelumnya kalah 1-0 pada leg pertama pekan lalu. Di final, Aston Villa akan berhadapan dengan SC Freiburg.

Villa, dengan pemain asal Belanda Marco Bizot, Ian Maatsen, dan Lamare Bogarde di bangku cadangan, tahu bahwa mereka harus berjuang keras di kandang sendiri. Laga leg pertama melawan sesama klub Liga Premier, Forest, pekan lalu berakhir dengan skor 1-0, berkat gol penalti yang dieksekusi oleh Chris Wood.

Pada Kamis malam, tim asuhan manajer Unai Emery langsung mengambil inisiatif. Hal ini menciptakan peluang bagi Ezri Konsa, yang nyaris saja menyarangkan tendangan bebas dari John McGinn, dan Pau Torres (penyelamatan Stefan Ortega). Di pihak tim tamu, tendangan Omari Hutchinson melebar tipis.

Sepuluh menit sebelum babak pertama berakhir, Villa akhirnya memecah kebuntuan. Setelah kerja sama yang apik dan umpan silang rendah dari Emiliano Buendía, Ollie Watkins menyarangkan bola: 1-0. Tak lama setelah itu, pemain Inggris yang sama kembali mengancam dengan tendangan, namun kali ini Ortega berhasil menyelamatkan gawang.

Di awal babak kedua, Nikola Milenkovic membantu lawan dengan menarik Torres ke tanah: penalti untuk Villa. Buendía mencetak gol 2-0 dengan sempurna dan secara virtual membawa timnya ke final.

Watkins sepertinya akan mencetak gol ketiga, tetapi gol tersebut dianulir karena offside. Setelah Wood membuang peluang besar untuk Forest (penyelamatan Emiliano Martínez), McGinn mencetak dua gol dalam beberapa menit untuk membuat skor menjadi 3-0 dan 4-0.

Dengan demikian, Villa, yang sebelumnya di musim Liga Europa ini pernah berhadapan dengan antara lain Feyenoord (kemenangan 0-2) dan Go Ahead Eagles (kekalahan 2-1), lolos ke final. Pertandingan final akan digelar pada 20 Mei di Stadion Tüpras di Istanbul.

Emery, yang untuk keenam kalinya lolos ke final, berpotensi memenangkan Liga Europa untuk kelima kalinya. Bagi Villa, ini akan menjadi final Eropa pertama mereka sejak 1982. Final Piala Eropa I saat itu juga dimenangkan: 1-0 atas Bayern München.