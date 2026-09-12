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TengstedtIMAGO
Siep Engelen

Diterjemahkan oleh

Miss yang gila membuat Go Ahead Eagles gagal meraih kemenangan atas FC Groningen

Go Ahead Eagles vs FC Groningen
Go Ahead Eagles
FC Groningen
Eredivisie

Go Ahead Eagles dan FC Groningen berbagi poin pada Sabtu malam. Tim tuan rumah pantas menyamakan kedudukan di pengujung laga lewat top skor Søren Tengstedt, tetapi Stefan Ingi Sigurdarson kemudian menyia-nyiakan peluang emas untuk mencetak gol kemenangan. Skor pun tetap 1-1.

Dalam pertandingan yang menarik, Groningen agak mengejutkan saat unggul lebih dulu di De Adelaarshorst. Brynjólfur Willumsson melepaskan tembakan keras dari tepi kotak penalti dan melihat upayanya meluncur melewati kiper Kjetil Haug ke dalam gawang: 0-1. 

Go Ahead pun harus mengejar ketertinggalan dan Groningen terus dipaksa makin mundur. Tengstedt menjadi pemain paling berbahaya di kubu tuan rumah dan sempat mengira dirinya mencetak gol penyeimbang lewat sebuah cungkilan halus, andaikan saja Etienne Vaessen tidak melakukan penyelamatan gemilang. 

Setelah jeda, tim asuhan Joseph Oosting terus meningkatkan tekanan, dengan peluang bagi Thibo Baeten dan Stefan Ingi Sigurdarson. Meski begitu, Groningen mampu bertahan cukup lama. 

Pada menit ke-82, Go Ahead akhirnya mendapatkan yang pantas mereka raih. Tengstedt berada di ujung kombinasi apik lewat tengah dan melepaskan tembakan keras melewati Vaessen: 1-1. Itu sudah menjadi gol kelimanya musim ini bagi Tengstedt, yang dengan demikian menjadi top skor Eredivisie saat ini. 

Eredivisie
FC Groningen crest
FC Groningen
GRO
PEC Zwolle crest
PEC Zwolle
ZWO
Eredivisie
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC
Go Ahead Eagles crest
Go Ahead Eagles
GAE

Namun, Go Ahead tidak puas hanya dengan satu poin. Tim itu habis-habisan mencari gol kemenangan dan tampak akan mendapatkannya lewat Sigurdarson. Sang penyerang sudah berada dalam posisi untuk mencetak gol 2-1, tetapi secara tak terjelaskan malah mendorong bola melebar di depan gawang kosong. 

Dengan demikian, kedua tim harus puas dengan satu poin. Namun, Go Ahead akan meninggalkan laga ini dengan perasaan pahit, sementara bagi Groningen memang hanya itu yang bisa mereka dapatkan.

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