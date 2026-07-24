Menurut Bild , Marc Kosicke ke depannya akan bertanggung jawab atas strategi dan pengembangan tim nasional. Untuk itu, ia disebut sudah mundur sebagai direktur pelaksana perusahaannya, Projekt Five, dan menghentikan aktivitas konsultasinya selama ini untuk pelatih-pelatih lain di luar Klopp. Kosicke telah mendampingi Klopp selama sekitar dua dekade dan dianggap sebagai sosok bayangannya.

Di masa lalu, pria kelahiran Bremen dan penggemar fanatik Werder itu juga memainkan peran penting bagi Bayern Munich - yakni dengan mengubah mentalitas Mia san mia yang sudah selama puluhan tahun dikaitkan dengan Bayern menjadi slogan resmi.

Kosicke menceritakan keadaan yang cukup unik itu pada 2023 dalam sebuah wawancara dengan SPOX dan GOAL. Percakapan tersebut merupakan bagian dari kisah multimedia besar tentang sejarah Mia san mia, yang oleh Asosiasi Jurnalis Olahraga Jerman dianugerahi Penghargaan Online Besar 2023. Berikut wawancara saat itu untuk disimak kembali.

Tuan Kosicke, Anda adalah penggemar Werder dan penasihat mantan pelatih sukses Borussia Dortmund, Jürgen Klopp. Bagaimana bisa justru Anda yang menjadikan Mia san mia sebagai slogan resmi Bayern Munich?

Kosicke: Pada 2008, saya bersama partner bisnis saya saat itu, Oliver Bierhoff, sedang dalam perjalanan menuju sebuah acara FIFA di Swiss. Kebetulan, Uli Hoeneß berada di pesawat yang sama. Ia mengomel soal para pemainnya sendiri dan mengeluhkan bahwa tak seorang pun tahu apa sebenarnya arti Bayern Munich. Lalu saya bertanya kepada Tuan Hoeneß, menurutnya apa sebenarnya arti Bayern Munich - dan ia tidak bisa memberi saya jawaban yang jelas.

Lalu bagaimana kelanjutannya?

Kosicke: Saya menceritakan kepadanya bahwa saya sudah lama bekerja di Nike dan Adidas dan di sana ada yang disebut kitab perusahaan, tempat semua karyawan diberi informasi tentang nilai dan pesan terpenting perusahaan. Setelah itu, ia bertanya apakah saya bisa menyusun hal semacam itu untuk Bayern.

Dan Anda bisa.

Kosicke: Dengan ketidaktahuan 100 persen, tetapi penuh rasa percaya diri, saya menyanggupinya (tertawa). Uli Hoeneß juga mengatakan bahwa ia hanya ingin melihat saya, bukan rombongan pemakai dasi Roland Berger. Jadi kami membentuk kelompok kerja yang heterogen dengan orang-orang dari toko suporter dan dari pemasaran, dengan perlengkapan tim dan koordinator tim muda, dengan Stefan Mennerich dari departemen media dan kepala pemandu bakat Wolfgang Dremmler. Selama empat pekan, kami bersama-sama merumuskan nilai-nilai Bayern Munich.

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Dan pada akhirnya hasilnya adalah Mia san mia?

Kosicke: Tidak, bagi saya slogan itu sudah pasti sejak awal. Itu sudah ada di kepala saya ketika berbicara dengan Hoeneß di pesawat. Tetapi saat itu saya belum menyebutkannya, karena kalau tidak saya akan langsung menghabiskan semua amunisi saya. Bersama kelompok kerja itu, setelahnya kami hanya mengembangkan nilai-nilai yang menyertainya.

Nilai-nilai apa yang Anda hasilkan?

Kosicke: Pada akhirnya kami sepakat pada 16 pedoman. Misalnya: "Kami adalah sebuah keluarga dan saling mendukung." Atau: "Kami tidak membicarakan satu sama lain di ruang publik."

Seberapa suka Hoeneß dengan hasilnya?

Kosicke: Untuk presentasi di hadapan dewan, saya meminta beberapa prototipe kitab itu dijilid dengan kulit lederhosen asli. Ketika saya menyingkap judulnya, semua orang antusias. Hoeneß berkata: "Slogannya bagus, tapi MIR ini seperti stasiun luar angkasa." Soalnya, di bagian depan tertulis bukan "Mia san mia", melainkan "Mir san mir". Sebagai orang Bremen, saya tidak 100 persen menguasai dialek Bayern. Itu satu-satunya hal yang masih harus kami ubah.

Lalu bagaimana kelanjutannya?

Kosicke: Selain kitab itu, saya juga mengembangkan roadmap pendamping bagi Bayern untuk implementasinya di dalam klub. Dengan itu tugas saya selesai. Bersamaan dengan penagihan, saya menyerahkan hak saya atas slogan tersebut dan memastikan: "Jangan khawatir, sebagai orang Bremen dan penasihat Jürgen Klopp, saya tidak akan menampilkan diri sebagai penemu besar Mia san mia." Setiap rekrutan baru - entah itu karyawan kantor pusat, pemain muda dari Fürstenfeldbruck, atau Sadio Mane – sebagai langkah onboarding setelah bergabung dengan Bayern harus menerima kitab ini dengan pesan: Inilah kami, inilah nilai-nilai yang kami jalani.

Seberapa dikenal istilah Mia san mia sebelum Anda menjadikannya slogan resmi?

Kosicke: Saya sudah mengenalnya sejak mengalami kekalahan telat Werder melawan Bayern di Weserstadion ketika masih remaja. Keesokan harinya, surat kabar menulis tentang sikap Mia-san-mia milik Bayern. Itu selalu melekat dalam ingatan saya. Namun saat itu, sikap di balik Mia san mia lebih menonjol daripada istilahnya sendiri.