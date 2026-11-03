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Pelatih sementara Fenerbahce, Dirk Kuyt, antusias menyambut reuni istimewa di Liga Champions saat timnya menjamu mantan klubnya, Liverpool, di Kadikoy. Ikon sepak bola Belanda itu meminta klub raksasa Turki tersebut memanfaatkan semangat dan dukungan suporter untuk membalikkan keadaan musim mereka.

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Kuyt pimpin Fenerbahce sementara untuk laga besar di Eropa

Mantan pemain kesayangan suporter Liverpool, Dirk Kuyt, akan memimpin Fenerbahce sebagai pelatih kepala sementara dalam laga Liga Champions UEFA melawan Liverpool di Chobani Stadium, Rabu. Kuyt mengambil alih peran tersebut menyusul pengunduran diri Ismail Kartal awal pekan ini.

Klub raksasa Turki itu menjamu tim asuhan Andoni Iraola dengan harapan mengakhiri periode sulit setelah menelan dua kekalahan beruntun di Super Lig dan hanya meraih satu poin dari tiga laga pertama mereka di kompetisi Eropa.

Sebaliknya, Liverpool bertandang ke Istanbul dengan catatan sempurna, yakni tiga kemenangan dari tiga pertandingan pada fase Liga Champions musim ini.

Mantan pemain Liverpool nantikan reuni istimewa di panggung Eropa

Menjelang pertemuan yang sarat emosi itu, Kuyt mengakui arti khusus baginya secara pribadi saat memimpin tim menghadapi mantan klubnya. "Kembali ke Liga Champions setelah 18 tahun sangat penting bagi Fenerbahce. Ketika mencapai level itu, Anda tahu akan menghadapi tim-tim yang sangat mengesankan," kata Kuyt.

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"Saya sangat antusias setelah pengundian. Sudah sangat jelas bahwa ini akan menjadi situasi yang sangat istimewa. Besok akan sangat penting bagi saya, tetapi saat ini klub adalah yang utama."

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"Besok adalah kesempatan besar bagi kami untuk menunjukkan kemampuan. Ini juga kesempatan besar bagi saya, menghadapi dua tim yang sangat penting bagi saya," tambah pria asal Belanda itu.

Kuyt serukan semangat dan andalkan dukungan Kadikoy

Kuyt menepis anggapan bahwa ia lebih memilih laga tandang. Ia menegaskan atmosfer membara di Kadikoy akan menjadi senjata utama Fenerbahce. "Tidak. Saya ingin menghadapi Liverpool di Kadikoy. Ini kesempatan besar bagi Fenerbahce dan para pemain. Kami punya rencana yang sangat bagus, dan kami harus percaya pada rencana itu," tegas Kuyt.

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"Jika kami bisa menerapkannya dengan semangat dan energi... Suporter kami akan mendukung kami, dan itu akan menjadi keunggulan terbesar kami."

"Tidak ada seorang pun yang mencintai Fenerbahce merasa senang dengan situasi saat ini, tetapi besok adalah kesempatan besar. Kami punya pemain-pemain yang pernah menjuarai Liga Champions dan Piala Dunia," ujarnya.

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Pelatih sementara hanya fokus meraih hasil di lapangan

Menanggapi statusnya sebagai pelatih, Kuyt menjelaskan bahwa tugas yang diberikan dewan klub kepadanya mencakup pertandingan-pertandingan terdekat. Ia juga menyatakan kepercayaan penuh kepada pimpinan klub. "Klub meminta saya memimpin tim untuk pertandingan melawan Goztepe dan Liverpool. Saya berharap besok malam kami meraih hasil yang baik," jelas Kuyt.

"Saya sangat percaya kepada presiden kami. Apa pun keputusan yang diambilnya, saya yakin itu keputusan yang baik. Saya tidak ikut campur dalam pembahasan seperti ini mengenai pelatih."

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"Saat ini, saya ingin fokus pada pertandingan besok," tutup Kuyt menjelang debutnya sebagai pelatih di kompetisi Eropa.