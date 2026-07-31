Gianni Infantino, presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), mengungkap ambisi sesungguhnya ketika ia mengajukan rencana untuk menjual sebagian dari olahraga global ini kepada para investor sektor swasta, dalam sebuah langkah yang menurut penulis mengharuskan ia dihentikan dan dijatuhkan dari kursi kepresidenan FIFA.

Menurut artikel yang ditulis Felix Keith di surat kabar "Mirror" Inggris, FIFA, yang merupakan organisasi nirlaba, telah meraup 13 miliar dolar selama empat tahun terakhir, namun Infantino mendorongnya menuju ekspansi dan keuntungan komersial yang lebih besar, melalui turnamen yang lebih besar dan lebih sering, harga tiket yang lebih tinggi, serta lebih banyak hiburan, selebritas, dan figur politik di tribun penonton.

Baca Juga

"Mengapa kalian menanyakan agamanya?": Kontroversi baru di Prancis soal Zidane

Hoeness soal rumor Real Madrid: Bahkan jika Kaisar China datang pun kami tidak akan bernegosiasi dengannya

Meski terdapat kontroversi yang mewarnai masa jabatannya, di antaranya penolakan visa untuk seorang wasit Somalia, kesulitan perjalanan para warga Iran selama Piala Dunia 2026, dan campur tangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam tindakan disipliner, Infantino tetap memperoleh dukungan luas, sebagaimana "Mirror" menyebutkan bahwa lebih dari 200 anggota FIFA mendukung pemilihannya kembali.

Namun rencana terakhirnya memicu kemarahan yang meluas; sebab Infantino ingin mendirikan sebuah anak perusahaan senilai 20 miliar dolar, dan menjual 20% saham perusahaan FIFA Forward Enterprise kepada para investor dengan imbalan 4,2 miliar dolar.

"Suap terang-terangan"

Menurut laporan-laporan media, kelompok investor yang diusulkan itu dipimpin oleh Joshua Kushner, saudara Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Infantino juga memberi tahu para anggota bahwa setiap federasi dari 211 federasi akan menerima 40 juta dolar, pada Januari mendatang, jika mereka menyetujui usulan tersebut sebelum 19 September, yang oleh sebuah sumber kepada surat kabar "Times" digambarkan sebagai "suap terang-terangan".

Keith menilai bahwa rencana ini merupakan upaya berani untuk memaksakan kehendak Infantino, yang terpengaruh oleh gaya Donald Trump, seraya menyinggung kedekatannya dengan Presiden Amerika itu, termasuk pengadaan penghargaan perdamaian di FIFA, di samping kemungkinan ia menduduki jabatan komisioner perusahaan yang diusulkan tersebut setelah ia meninggalkan kursi kepresidenan Federasi Sepak Bola Internasional.

Penulis menggambarkan Infantino sebagai sosok yang membangun "kultus pemujaan pribadi" di sekitar dirinya, dengan merujuk pada penampilannya, pidatonya yang terkenal "Hari ini aku merasa", dan pesan-pesannya yang panjang kepada para pengkritiknya, seraya menganggap bahwa keangkuhannya telah menjadi ancaman nyata bagi sepak bola dunia.

Keith menyamakan proyeknya dengan guncangan Super League Eropa pada 2021, seraya menyerukan federasi-federasi besar dan paling berpengaruh untuk menghadang rencana tersebut, meskipun negara-negara yang lebih kecil mungkin tergiur oleh janji-janji dana.

Ia menilai bahwa sikap UEFA, Federasi Sepak Bola Inggris, dan CONCACAF merupakan awal yang menjanjikan untuk menggagalkan proyek itu, seraya menganggap bahwa menjatuhkan rencana tersebut juga bisa mengakibatkan jatuhnya Infantino dari kursi kepresidenan FIFA, jika muncul pesaing yang mampu menghadapinya, seraya menegaskan bahwa sepak bola berada di tepi lereng yang licin, dan bahwa keangkuhan Infantino harus dihadang.