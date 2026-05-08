'Minat yang sangat besar terhadap Bradley Barcola: sejumlah klub papan atas Eropa berebut untuk mendapatkan tanda tangannya'

Penyerang Prancis berusia 23 tahun, Bradley Barcola, kemungkinan akan meninggalkan Paris Saint-Germain pada musim panas ini. Menurut laporan Sky Sports Jerman, ia menjadi incaran beberapa klub papan atas Eropa.

Menurut Sky Sports, Barcola berpotensi pindah ke Liga Premier, dengan Arsenal dan Liverpool disebut-sebut sebagai kandidat utama. FC Barcelona juga disebut sebagai tujuan baru yang mungkin bagi pemain internasional Prancis tersebut.

Barcola tidak memiliki tempat reguler di Paris musim ini. Persaingan sangat ketat, sehingga penyerang ini sering masuk sebagai pemain pengganti atau ditarik keluar lebih awal. Ada rumor bahwa pemain tersebut tidak sepenuhnya puas di Paris.

Selain Inggris dan Spanyol, Jerman juga disebut-sebut sebagai tujuan baru yang mungkin. Menurut Sky, direktur olahraga Bayern München, Max Eberl, juga tertarik. Ia telah menjajaki kemungkinan tersebut dalam beberapa hari terakhir.





Barcola bergabung dari Olympique Lyon pada musim panas 2023 dengan biaya sekitar 45 juta euro. Klub-klub harus merogoh kocek dalam-dalam untuk penyerang ini, yang terikat kontrak di Paris hingga musim panas 2028. Nilai pasarnya saat ini diperkirakan sekitar 70 juta euro.

Dari segi prestasi, masa-masa Barcola di Paris sangat sukses. Ia dua kali menjadi juara liga dan pemenang piala. Selain itu, ia memenangkan Liga Champions musim lalu dengan mengalahkan Inter 5-0 di final, di mana ia memberikan satu assist.

Masa depan Barcola pun masih belum pasti. Yang pasti: pada 30 Mei, PSG akan bertanding di final Liga Champions melawan Arsenal. Bagi Barcola, itu mungkin menjadi penampilan terakhirnya dengan seragam PSG.