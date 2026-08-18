Barcelona bersiap membuka berkas perpanjangan kontrak Gavi dalam beberapa bulan mendatang, meski kontrak gelandang asal Spanyol itu bersama klub masih berlaku untuk empat musim lagi. Langkah ini mencerminkan keinginan manajemen untuk mempertahankan sang pemain dan memperkuat posisinya dalam proyek tim, bersamaan dengan kedatangan Rodri ke skuad klub Katalan tersebut.

Menurut apa yang disampaikan jurnalis Italia Fabrizio Romano, Barcelona berencana memulai negosiasi dengan perwakilan Gavi terkait perpanjangan kontraknya dalam beberapa bulan mendatang, di saat Manchester United menunjukkan ketertarikan untuk mendapatkan jasa sang pemain berdasarkan keinginan pelatihnya, Michael Carrick.

Langkah Barcelona untuk memperpanjang kontrak Gavi datang meski ikatannya saat ini dengan klub berlaku hingga tahun 2030, di tengah kepuasan besar di dalam manajemen olahraga yang dipimpin Deco serta staf teknis yang dipimpin Hansi Flick terhadap perkembangan sang pemain dan perannya di dalam tim, di samping keinginan klub untuk mempertahankannya sebagai salah satu elemen utama dalam proyek masa depannya.

Di sisi lain, Gavi tampaknya tidak berkeinginan mengubah tujuannya, karena sang pemain merasa sangat bahagia di dalam Barcelona dan menganggap klub itu sebagai rumahnya sejak ia meniti karier di akademinya hingga sampai ke tim utama. Ia juga memiliki hubungan yang kuat dengan pelatih Flick, yang turut berkontribusi terhadap perkembangannya baik di level teknis maupun personal.

Gavi memiliki posisi khusus dalam perhitungan Flick, yang mengandalkannya dalam rencananya untuk musim baru, sementara sang pemain berambisi untuk terus berkembang di dalam tim dan di masa depan mencapai posisi yang lebih penting, hingga mengenakan ban kapten.

Ketertarikan Manchester United kepada Gavi datang di saat klub Inggris itu melakukan langkah-langkah besar untuk memperkuat lini tengahnya, setelah menghabiskan sekitar 100 juta euro untuk merekrut Andre Santos dan Youri Tielemans, sementara prioritas mereka saat ini terfokus pada perekrutan seorang bek kiri.

Meski demikian, tampaknya Barcelona tidak siap memberikan United peluang nyata untuk membuka berkas kepergian Gavi, karena rencana klub mengarah pada upaya mengamankan masa depan sang pemain dengan kontrak baru, sebuah pesan jelas yang mencerminkan nilainya di dalam proyek olahraga klub.

Dengan demikian, tampaknya kedatangan Rodri ke Barcelona tidak menggeser posisi Gavi dalam perhitungan klub, melainkan justru mendorong manajemen untuk menegaskan kepercayaannya kepada gelandang muda itu, melalui langkah yang mungkin akan memastikan masa depannya lebih awal dan menutup pintu bagi ambisi Manchester United.