Minat Eropa terhadap bintang Real Madrid semakin meningkat... dan Mourinho mempercepat pengambilan keputusan

Pihak manajemen Real Madrid membuka peluang bagi gelandang asal Prancis, Eduardo Camavinga, untuk hengkang selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, sebuah perubahan mengejutkan yang terjadi setelah kembalinya pelatih asal Portugal, José Mourinho, ke klub tersebut.

Menurut laporan media Spanyol, pemain internasional Prancis tersebut masuk dalam daftar pemain yang berpotensi hengkang dari "Santiago Bernabéu", di mana klub tersebut menunjukkan keterbukaan yang jelas untuk menerima tawaran finansial yang menggiurkan.

Surat kabar "El Nacional" menyebutkan bahwa manajemen Real Madrid siap bernegosiasi untuk menjual Camavinga dengan nilai antara 50 hingga 80 juta euro, dengan adanya minat nyata dari klub-klub besar Eropa, terutama Manchester United dari Inggris dan Paris Saint-Germain dari Prancis.

Meskipun demikian, pemain berusia 23 tahun ini bersikeras untuk tetap tinggal di ibu kota Spanyol dan bersaing keras untuk posisi di skuad utama di bawah asuhan Mourinho.

Di sisi lain, surat kabar "Mundo Deportivo" dalam laporan sebelumnya mengungkapkan bahwa klub Italia Juventus memantau situasi ini dengan cermat, dan menganggap Camavinga sebagai target strategis untuk memperkuat lini tengahnya pada musim depan.

Camavinga, yang bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2021 dari Stade Rennais Prancis, merupakan salah satu pemain yang dianggap sebagai masa depan klub, namun perubahan teknis dan taktis baru mungkin mendorong manajemen klub untuk mempertimbangkan kembali posisinya dalam proyek mendatang.