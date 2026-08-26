Sebuah laporan dari Sport Bild mengungkap bahwa pelatih baru Matthias Jaissle melihat Woltemade sebagai bagian penting untuk timnya. Menurut laporan itu, Jaissle disebut telah meyakinkan Woltemade bahwa, berbeda dengan pendahulunya Eddie Howe, ia jelas melihatnya pada posisi favoritnya di pusat serangan atau sebagai second striker.

Howe sempat memainkan Woltemade sebagian waktu dalam peran gelandang yang lebih defensif, sesuatu yang menurut Sport Bild cukup membuat Jaissle heran. Ia ingin mengangkat sesama warga negaranya dari Jerman itu, memberinya arahan yang jelas untuk segera melupakan musim debutnya yang secara keseluruhan cukup mengecewakan di Newcastle dan menatap ke depan.

Jaissle, yang datang ke Inggris dari Al-Ahli di Arab Saudi setelah perpisahan mengejutkan Newcastle dengan Howe pada awal Agustus, memang membiarkan Woltemade duduk di bangku cadangan selama 90 menit saat bermain imbang 2-2 melawan Liverpool pada pekan pembuka Premier League akhir pekan lalu. Namun menurut Sport Bild, hal itu terutama disebabkan oleh fakta bahwa pemain tim nasional Jerman tersebut baru terlambat bergabung dalam persiapan setelah liburan Piala Dunianya dan kemudian juga harus menepi selama beberapa hari akibat flu musim panas, sehingga sedikit menghambat kondisinya.

Yang menegaskan apresiasi Jaissle terhadap Woltemade: menurut Sport Bild, pelatih baru The Magpies itu menghubungi pelatih kepala Stuttgart Sebastian Hoeneß, yang pernah bekerja sukses dengan penyerang jangkung tersebut di VfB. Keduanya saling mengenal dari masa bersama sebagai pelatih akademi di RB Leipzig dan berteman baik; Jaissle pernah menjadi asisten Hoeneß di departemen junior klub Saxony tersebut.

Matthias Jaissle meminta informasi detail tentang Nick Woltemade dari Sebastian Hoeneß

Dalam percakapan tentang Woltemade itu, Jaissle memperoleh semua informasi penting mengenai pemain barunya, menurut Sport Bild ia bertanya kepada Hoeneß soal posisi terbaik bagi mantan pemain Stuttgart tersebut dan juga ingin mengetahui apa yang penting bagi Woltemade di luar lapangan. Di VfB, sang pemain berkembang menjadi pemain tim nasional sebagai bagian dari duet penyerang atau sedikit bermain di belakangnya, dan dalam peran-peran itulah Jaissle kini juga ingin kembali mengembangkannya.

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Dan karena ia sangat menghargai Woltemade, penjualan sang pemain, yang terus menjadi bahan spekulasi dalam beberapa pekan dan bulan terakhir, tampaknya juga bukan topik di Newcastle saat ini. Menurut Sport Bild, rival sesama Premier League Nottingham Forest baru-baru ini menyatakan minat konkret terhadap Woltemade, tetapi Newcastle langsung menolaknya.

Spekulasi tentang kembalinya Woltemade ke Jerman

Bagi mantan bintang Bundesliga itu juga, perpisahan setelah hanya satu tahun pada musim panas ini tidak pernah menjadi topik; ia merasa nyaman di kota dan klub tersebut serta ingin benar-benar membuktikan diri. Spekulasi terbaru tentang kepulangannya ke Jerman ke RB Leipzig atau Borussia Dortmund dinilai Sport Bild tidak berdasar.

Woltemade pindah ke Newcastle dari VfB pada 2025 dengan biaya transfer besar senilai 75 juta euro, tetapi setelah awal yang menjanjikan, perjalanannya di Inggris tidak berjalan baik. Untuk sementara waktu ia sangat lama tak mencetak gol dan secara reguler berada di bangku cadangan, ditambah tugas-tugas defensif yang tidak biasa yang diberikan mantan pelatih Howe kepadanya. Di bawah penerus Howe, Jaissle, situasinya kini diharapkan membaik, sementara kontrak Woltemade di Newcastle masih berlaku hingga 2031.