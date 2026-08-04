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ueda(C)Getty Images
Siep Engelen

Diterjemahkan oleh

"Minat akhirnya mulai muncul: Ayase Ueda bisa pindah ke Premier League"

Transfers
Feyenoord
Ipswich Town
A. Ueda

Ayase Ueda masuk radar Ipswich Town, demikian dilaporkan FR12 mengikuti sumber-sumber Inggris. Penyerang asal Jepang itu boleh pergi dari Feyenoord jika ada tawaran yang tepat. 

Musim lalu Ueda menjadi top skor Eredivisie, tetapi sejauh ini minat terhadap dirinya masih bergerak lambat. Ipswich mungkin bisa mengubah situasi itu: tim promosi tersebut sedang mencari penyerang berpengalaman. 

Menurut pihak Inggris, Ueda sesuai dengan profil tersebut. Striker berusia 27 tahun itu masih terikat kontrak dengan Feyenoord hingga pertengahan 2028, tetapi klub Rotterdam itu akan bekerja sama untuk kepindahannya. Perekrutan Nacho Ferri juga sudah menjadi antisipasi atas kemungkinan kepergian Ueda. 

Ipswich masih belum mengajukan tawaran resmi kepada direktur teknik Dévy Rigaux, tetapi situasi itu bisa segera berubah. Transfermarkt menilai Ueda saat ini bernilai dua puluh juta euro. 

Di Ipswich, Ueda bisa bersaing dengan antara lain Chuba Akpom. Penyerang itu dipinjam dari Ajax pada musim lalu dan setelah promosi ke Premier League, opsi pembelian wajibnya diaktifkan. Pelatih Gary O’Neil sebelumnya juga sudah menyatakan puas dengan Akpom. Selain itu, Emersonn juga sudah didatangkan awal musim panas ini sebagai penyerang baru. 

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Ueda tidak hanya mencuri perhatian klub-klub luar negeri pada musim Eredivisie lalu, tetapi juga saat Piala Dunia. Ia memainkan keempat pertandingan Jepang dan mencetak dua gol. 

Ueda bisa membentuk duet yang bagus dengan Daizen Maeda di Ipswich. Winger kiri asal Jepang itu direkrut dari Celtic dengan nilai sedikit di bawah 10 juta euro.

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