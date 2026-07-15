Mimpi yang tertunda selama 3 tahun... La Liga membawa Hossam Awar kembali ke Eropa

Pemain gelandang Al-Ittihad asal Aljazair, Hossam Aouar, hampir kembali ke sepak bola Eropa, tepatnya ke Liga Spanyol, mewujudkan impian yang tertunda selama tiga tahun penuh.

Situs "Africa Foot" melaporkan bahwa Real Betis telah mencapai kesepakatan dengan klub Al-Ittihad untuk merekrut Hossam Aouar secara permanen selama bursa transfer musim panas mendatang, dengan nilai transfer sekitar 5 juta euro.

Situs tersebut menjelaskan bahwa klub Spanyol tersebut juga telah mencapai kesepakatan akhir dengan pemain Aljazair tersebut mengenai detail kontrak barunya, dengan pengumuman resmi mengenai kesepakatan tersebut akan dilakukan setelah semua detail diselesaikan.

Dengan demikian, Aouar kembali ke liga-liga Eropa setelah hanya dua musim bersama Al-Ittihad, sejak bergabung dengan klub tersebut pada musim panas 2024 dari AS Roma.

Selama periode tersebut, gelandang serang asal Aljazair itu memainkan peran kunci dalam membawa “The Tigers” meraih gelar juara Liga Roshen dan Piala Khadim Al-Haramain Al-Sharifin pada musim 2024–2025, sebelum mengalami penurunan performa yang signifikan pada musim lalu.

Ini bukanlah kali pertama Real Betis berusaha merekrut pemain berusia 28 tahun tersebut; klub tersebut pernah mencoba mendatangkannya tiga tahun lalu, tepatnya pada musim panas 2023, saat ia masih membela Lyon, namun saat itu ia lebih memilih pindah ke Roma.

Perlu dicatat bahwa Aouar telah tampil dalam 69 pertandingan bersama Al-Ittihad selama dua musim terakhir, di mana ia berhasil mencetak 28 gol dan memberikan 8 assist.