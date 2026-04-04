Barcelona semakin gencar mencari pemain sayap kiri baru di bursa transfer, di tengah ketidakpastian yang menyelimuti masa depan bintang Inggris Marcus Rashford.

Menurut surat kabar "Sport" Spanyol, Barcelona berencana merekrut pemain yang spesialis di posisi sayap kiri dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Pihak manajemen olahraga telah menyusun daftar nama-nama tertentu, yang dipimpin oleh pemain asal Pantai Gading, Yann Diomande, bintang RB Leipzig, yang tampil gemilang musim ini, meskipun proses transfer tersebut tampaknya sangat sulit mengingat biaya transfer pemain yang tinggi.

Para pemandu bakat Barcelona telah memantau pemain asal Pantai Gading ini sejak lama, tepatnya sejak ia bermain di Leganés, di mana ia pindah ke Leipzig dalam transfer yang menjadi salah satu yang paling penting dalam sejarah Divisi Dua Spanyol senilai 20 juta euro setelah penampilan gemilangnya bersama tim Madrid tersebut.

Klub Jerman tersebut membuktikan keberhasilan taruhannya pada pemain tersebut setelah nilai pasarnya berlipat ganda dalam dua tahun hingga mencapai 70 juta euro. Barcelona melihat Diomande sebagai "winger masa depan" yang tidak menimbulkan keraguan teknis, namun harga yang tinggi dan fakta bahwa posisinya tidak dianggap sebagai prioritas strategis utama saat ini menjauhkannya dari "Camp Nou".

Barcelona telah menanyakan situasi Diomande, dan memastikan bahwa peluang untuk merekrutnya saat ini nyaris tidak ada, terutama dengan kesiapan Chelsea dan Liverpool untuk membayar lebih dari 60 juta euro demi mendapatkan jasanya.

Surat kabar Spanyol tersebut mencatat bahwa meskipun kesepakatan ini sulit, klub Catalan tetap menempatkan diri mereka dalam perhitungan di hadapan Leipzig dan sang pemain sebagai antisipasi terhadap kejutan apa pun yang mungkin terjadi di bursa transfer.

Skenario transfer Barcelona mungkin berubah jika terjadi kepergian tak terduga di lini serang. Meskipun telah dipastikan bahwa Rafeina akan tetap bertahan setelah Piala Dunia sesuai keinginannya, namun kedatangan tawaran besar untuk pemain serang mana pun dapat menghidupkan kembali negosiasi dengan Diomande, mengingat ia adalah pemain favorit manajemen olahraga.



