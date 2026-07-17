Mimpi yang mendahului zamannya... Harapan Messi di Piala Dunia terwujud setelah 20 tahun!

Beberapa orang mungkin mengira bahwa mimpi hanyalah ungkapan harapan belaka yang kemudian terlupakan seiring berjalannya waktu, namun kisah Lionel Messi berbeda. Dua puluh tahun yang lalu, ia adalah seorang pemuda berusia delapan belas tahun yang hanya berusaha mencari tempatnya di tim nasional Argentina, dan dengan malu-malu berbicara tentang mimpinya untuk berpartisipasi di Piala Dunia. Di tengah mimpi-mimpi kecil itu, ia mengutarakan sebuah harapan yang saat itu tampak mustahil: bermain di final Piala Dunia melawan Spanyol.

Dan setelah dua dekade penuh, takdir seolah mengembalikan kata-kata itu kepadanya, namun kali ini bukan sebagai pemain muda yang menjanjikan, melainkan sebagai legenda yang telah menorehkan sejarah dalam dunia sepak bola.

Setelah meraih semua gelar yang mungkin diraih bersama Barcelona dan Argentina, serta menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, Messi kini bersiap untuk bertanding di final ketiga dalam kariernya, setelah kalah di final 2014 melawan Jerman. Kini ia memburu gelar dunia keduanya saat memimpin Argentina menghadapi Spanyol di final Piala Dunia 2026, lusa Minggu di Stadion "MetLife" di Kota New Jersey, setelah "La Tango" menyingkirkan Inggris di semifinal, sementara Spanyol lolos setelah mengalahkan Prancis.

Pesan dua dekade lalu

Pada 8 Desember 2005, dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Spanyol, Messi berbicara tentang mimpinya bersama Barcelona dan tim nasional Argentina, beberapa bulan sebelum Piala Dunia di Jerman.

Saat itu ia mengatakan berharap bisa memenangkan La Liga dan Liga Champions bersama Barcelona, lalu mengakhiri musim dengan menjuarai Piala Dunia bersama Argentina, sebelum menambahkan harapan yang saat itu tampak seperti khayalan: “Akan luar biasa jika final mempertemukan Argentina dan Spanyol.”

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Tidak hanya itu, ia juga menjelaskan alasan mengapa ia lebih menyukai skenario tersebut, dengan mengatakan, “Akan sangat indah jika saya bisa bermain di final bersama tim nasional negara saya melawan negara tempat saya bermain.”

Sambil tersenyum, ia menambahkan, “Bertemu Carles Puyol dan mencoba mengunggulinya dalam duel satu lawan satu akan menjadi hal yang indah, dan tentu saja kita akan membicarakannya nanti di ruang ganti Barcelona.”

Tahun-tahun berlalu, dan harapan itu tak terwujud di Jerman, juga tidak di Afrika Selatan, Brasil, Rusia, atau Qatar, sebelum takdir akhirnya memberikan Messi kesempatan yang telah lama ditunggunya, namun di Amerika Serikat setelah 20 tahun penuh.

Memang benar bahwa Messi menghadapi Spanyol tiga kali setelah pernyataan itu, namun semuanya terjadi dalam laga persahabatan pada tahun 2006, 2009, dan 2010, sementara ia absen dalam pertandingan tahun 2018 karena cedera.

Pembicaraan hari ini… Pandangan berbeda terhadap Spanyol

Setelah lolos ke final Piala Dunia 2026, nama Spanyol kembali muncul dalam pernyataan Messi, namun kali ini dari sudut pandang seorang kapten berpengalaman yang sangat mengenal lawannya.

Setelah mengalahkan Inggris, ia berkata, “Spanyol adalah tim yang luar biasa, dan mereka memiliki gaya bermain yang saya kenal dengan baik. Mereka memiliki filosofi sepak bola yang telah mereka anut selama bertahun-tahun.”

Ia menambahkan, “Saya mengenal banyak pemainnya, dan banyak di antara mereka yang bermain untuk Barcelona, tim yang saya sukai dan selalu saya ikuti, jadi saya memperkirakan pertandingan ini akan sangat seimbang.”

Sementara dua puluh tahun lalu ia berbicara tentang kemungkinan berhadapan dengan Puyol, kini ia berbicara tentang tim nasional Spanyol secara keseluruhan, setelah ia sendiri menjadi salah satu tokoh utama yang membentuk identitas Barcelona yang sangat ia kenal.

Dari kata-kata Maradona… hingga penghormatan terhadap kenangannya

Dalam sebuah wawancara pada tahun 2006, Messi tidak menyembunyikan kebahagiaannya yang besar atas dukungan yang diterimanya dari legenda Diego Armando Maradona, setelah yang terakhir menyebutnya sebagai pewaris jersey nomor 10.

Saat itu ia berkata, “Saya selalu senang mendengar kata-kata indah tentang diri saya, terutama ketika itu datang dari pemain terhebat dalam sejarah.”

Ia menambahkan, “Bahwa Maradona mengatakan ia berharap saya mewarisi nomor punggung 10 adalah hal yang luar biasa bagi saya, tetapi saya akan senang dengan nomor apa pun, yang penting saya bisa masuk ke dalam tim nasional.”

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Dua puluh tahun kemudian, peran keduanya telah berubah. Messi bukan lagi pemain muda yang menerima kata-kata dukungan dari Maradona, melainkan kini ia yang meneruskan warisannya, serta menghidupkan kembali kenangannya di ajang-ajang terbesar.

Setelah lolos ke final Piala Dunia 2026, kapten Argentina itu berkata, “Saya yakin Diego menikmati momen ini dari surga… Kemenangan ini untuknya; ini selalu menjadi hari yang sangat istimewa.”

Ia menambahkan, “Saya senang bisa memberinya kebahagiaan ini, dan saya berharap dari lubuk hati saya agar dia menikmatinya.”

Ia juga berbicara tentang hubungannya yang istimewa dengan legenda Argentina tersebut, seraya berkata, “Kami beruntung karena hidup di era Diego. Saya tidak ingin berpisah dengannya, dan saya tahu dia menyayangi saya… Saya bangga dengan setiap momen indah yang kami lalui bersama.”