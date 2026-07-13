Mimpi yang berubah menjadi mimpi buruk... Apakah kesepakatan Al-Ahli Saudi yang dinantikan itu terhenti?

Klub Al-Ahli Saudi mengalami pukulan telak dalam upayanya memperkuat skuad selama bursa transfer musim panas saat ini, setelah salah satu transfer utama yang diminta oleh pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, terancam gagal sebelum dimulainya musim baru.

Hingga saat ini, Al-Ahli telah berhasil menyelesaikan tiga transfer musim panas, setelah merekrut gelandang asal Armenia, Edward Spirtseyan, yang datang dari Krasnodar (Rusia), bek asal Gambia, Abubakar Sidi Kinteh, dari Tromsø (Norwegia), serta Mishaal Al-Mutairi yang datang dari klub Abha.

Menurut surat kabar Portugal “Abola”, kesepakatan untuk merekrut Francesco Trincão, bintang Sporting Lisbon, menghadapi beberapa kendala yang mengancam penyelesaiannya dalam waktu dekat, meskipun Al-Ahli sangat berkeinginan untuk mendatangkan pemain tersebut.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa manajemen Al-Ahli telah mencapai kesepakatan dengan klub Sporting Lisbon terkait transfer Trincão, namun sikap sang pemain sendiri menjadi hambatan terbesar dalam penyelesaian kesepakatan tersebut, mengingat klub Saudi tersebut belum mendapatkan persetujuan akhir darinya hingga saat ini.

Baca juga.. Kejutan besar.. Al-Hilal mempertimbangkan untuk melepas Yassine Bounou!

Surat kabar tersebut juga menyebutkan bahwa beberapa detail terkait kontrak serta keinginan sang pemain untuk menentukan langkah selanjutnya berpotensi memperumit negosiasi, yang menimbulkan tanda tanya mengenai kemampuan Al-Ahli untuk menyelesaikan kesepakatan yang sangat diandalkan tersebut.

Trincão merupakan salah satu nama teratas yang diminta oleh Matias Jaissle untuk memperkuat lini serang tim, mengingat kemampuan teknis dan pengalaman luas yang dimiliki pemain asal Portugal tersebut di kompetisi Eropa.

Pihak manajemen Al-Ahli berupaya terus memperkuat skuad tim menjelang dimulainya musim baru, namun kasus Trincao saat ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kemampuan klub untuk meyakinkan sang pemain dan mengubah kesepakatan dengan Sporting Lisbon menjadi transfer yang rampung.