Hansi Flick, pelatih Barcelona, menegaskan bahwa manajemen olahraga klub Catalan tersebut serius berupaya mendatangkan seorang penyerang murni selama bursa transfer musim panas ini, seraya menyebut bahwa keputusan akhir juga bergantung pada masa depan penyerang Spanyol Ferran Torres, di tengah penegasan bahwa tim memiliki beragam opsi jika kesepakatan tidak tuntas sebelum bursa transfer ditutup.

Dalam konferensi pers yang digelar pelatih asal Jerman itu di pusat pelatihan St George's Park di Inggris, usai "pengalaman luar biasa" yang ia gambarkan sebagai "salah satu kamp latihan terbaik" yang pernah ia tangani, dan yang ditutup dengan pertandingan persahabatan antar-pemain Barcelona, Flick mengungkap detail rencana klub di bursa transfer serta kondisi teknis tim menjelang bergulirnya musim baru.

Kami harus melakukan sesuatu

Ketika pelatih Jerman itu ditanya tentang target utama manajemen olahraga, yang dipimpin Deco, pada musim panas ini yaitu mendatangkan seorang penyerang murni, Flick mengakuinya dengan jelas seraya berkata: "Kami tahu bahwa kami harus melakukan sesuatu. Kami harus menunggu, saya sepenuhnya percaya kepada Deco, dan kami tahu bahwa kami harus melakukan sesuatu."

Ia menambahkan: "Hal itu juga bergantung pada Ferran. Kita lihat apa yang akan terjadi," seraya menjelaskan bahwa selain keengganan klub untuk melewatkan kesempatan mendatangkan penyerang baru, ada "situasi Ferran Torres" yang harus dituntaskan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan akhir apa pun.

Beragam opsi

Terkait kemungkinan bermain dengan penyerang palsu jika tidak mendatangkan penyerang murni, Flick berkata: "Itu akan bergantung pada susunan pemain yang tersedia. Lamine Yamal bermain di posisi ini dalam satu atau dua pertandingan bersama kami, dan saya rasa ia pemain yang luar biasa, pemain kelas dunia, jadi ia juga bisa beradaptasi dengan situasi ini."

Ia menambahkan: "Gordon dan Ademi bisa bermain di sayap dan juga sebagai penyerang murni. Jadi, sebenarnya, kami memiliki banyak opsi," dengan isyarat jelas bahwa tim tidak akan kekurangan solusi menyerang bahkan jika tidak mendatangkan penyerang baru.

Tak perlu memperkuat lini tengah

Meski demikian, pelatih Jerman itu tampak tidak terlalu antusias untuk mendatangkan gelandang baru setelah cedera yang dialami pemain Belanda Frenkie de Jong, seraya berkata: "Kami selalu memikirkan cara memperbaiki tim kami, apa yang terbaik bagi mereka. Namun untuk saat ini, saya rasa kami memiliki jumlah gelandang yang cukup. Inilah situasinya, dan kita lihat apa yang akan terjadi dalam pekan-pekan mendatang."

Pernyataan ini bisa jadi merupakan pukulan telak bagi ambisi gelandang Maroko Ezzalzouli Ounahi, yang selama pekan-pekan terakhir banyak dikaitkan oleh laporan-laporan media dengan kepindahan ke tim Catalan itu, di mana kata-kata Flick dengan jelas mengindikasikan bahwa manajemen teknis tidak berniat mendatangkan gelandang tambahan untuk saat ini.

Pemain berbakat dan cepat

Sehubungan dengan Bicio, transfer terbaru Barcelona musim panas ini, Flick mengatakan bahwa ia "baru berlatih sedikit bersama kami" dan bahwa ia "baru saja tiba", tetapi "Anda sudah bisa melihat bahwa ia pemain berbakat dan cepat", seraya menegaskan bahwa "rencananya adalah agar ia berlatih bersama kami" secara penuh dalam beberapa hari ke depan.

Pujian khusus untuk talenta La Masia

Pelatih Barcelona itu menyoroti, di antara semua pemain muda yang berlatih di bawah pengawasannya pada masa persiapan musim, Ibrahima Toncara, Xavi Espart, dan Aurián Guerin, seraya berkata: "Ketika saya membandingkan ini dengan tahun pertama, saat saya tiba di sini pada 2024, saya rasa musim ini kami memiliki kualitas yang lebih besar. Kualitas yang lebih besar pada para pemain, kualitas yang lebih besar pada para pemain muda, dan pada para pemain La Masia."

Ia menambahkan: "Ibrahima adalah talenta besar. Aurián juga. Xavi Espart bermain sangat baik di posisi bek kanan. Ia tampil luar biasa melawan Birmingham. Namun Anda juga bisa melihat dalam latihan bahwa ia berada di level tinggi."

Mengenai Héctor Fort, Flick berkata: "Héctor juga pemain berbakat. Ia sangat cepat, dan kemampuan teknisnya juga tinggi. Saya rasa musim lalu bersama Elche sangat bermanfaat baginya. Ia juga benar-benar memahami arti bermain untuk Barcelona."

Bungkamnya Flick soal masa depan Hamza Abdelkarim menimbulkan pertanyaan

Yang menarik perhatian, pelatih Jerman itu tidak menyinggung dalam pembicaraannya talenta Mesir Hamza Abdelkarim, dan tidak menjelaskan apakah pemain itu akan tetap berada dalam skuad tim utama atau akan kembali ke tim cadangan pada musim mendatang, terutama setelah ia mencoretnya hari ini dari pertandingan persahabatan yang digelarnya antar-pemain Barcelona, di mana ia tidak memberinya bahkan satu menit pun untuk tampil, yang menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan pemain Mesir itu di tim Catalan tersebut dan posisinya dalam rencana pelatih untuk musim baru.

Baldé siap

Adapun Alejandro Baldé, yang tidak dapat tampil dalam pertandingan latihan pada Senin, Flick menegaskan bahwa ia "baik-baik saja dan pulih dengan baik", seraya memperkirakan ia akan tampil dalam turnamen triangular Udinese mendatang.

Para juara tidak pernah berhenti

Flick menutup pembicaraannya dengan menegaskan bahwa ia tidak merasa khawatir akan kemungkinan para juara dunia bersama timnas Spanyol menjadi lengah setelah mereka memenangi Piala Dunia 2026, seraya berkata: "Saya rasa para juara tidak pernah berhenti. Mereka tahu cara memenangi gelar. Gelar ini seharusnya memberi mereka kepercayaan diri yang lebih besar. Dan inilah yang juga ingin kami capai musim ini."