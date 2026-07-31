Mimpi yang Berakhir Tragis: Pesepak Bola Wanita Maroko Meninggal Saat Mencoba Menyeberang ke Ceuta!

Kesedihan menyelimuti dunia olahraga Maroko, menyusul meninggalnya pesepakbola Faten Ben Amar El Azizi, pemain klub sepakbola Maghreb Atletic Tanger, dalam sebuah kecelakaan tragis saat ia berusaha menyeberang menuju kota Ceuta. Peristiwa ini meninggalkan guncangan besar di dunia sepakbola serta masyarakat lokal kota Tanger.

Situs Maroko "Al Botola" menyebutkan bahwa mendiang menemui ajalnya saat mencoba menyeberang, dalam sebuah kecelakaan menyayat hati yang menutup satu lembaran dari perjalanan olahraganya yang penuh harapan, serta meninggalkan kekosongan besar di tubuh keluarga besar sepakbola wanita di kerajaan tersebut.

Ucapan belasungkawa luas dari dunia olahraga

Sejumlah tokoh olahraga Maroko turut berduka atas kepergian mendiang, memuji akhlaknya yang mulia dan jiwa sportivitasnya yang tinggi. Sementara itu, Serikat Pemain Profesional Maroko menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarganya, kerabatnya, rekan-rekan setimnya, serta kepada seluruh elemen klub Maghreb Atletic Tanger.

Dalam pernyataannya, serikat tersebut mengungkapkan solidaritas penuh mereka kepada keluarga mendiang dan dunia olahraga atas musibah yang menyayat hati ini, seraya berdoa kepada Allah agar melimpahkan rahmat-Nya yang luas kepada mendiang dan memberikan kesabaran serta ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Perjalanan olahraga yang penuh harapan

Faten Ben Amar El Azizi merupakan salah satu pemain yang mengenakan seragam Maghreb Atletic Tanger dengan penuh kebanggaan dan kehormatan. Ia juga sebelumnya pernah membela klub Maghreb Tetouan, di mana ia meninggalkan jejak yang jelas dalam perjalanan sepakbolanya meski usianya masih muda.

Kepergian mendiang menutup lembaran menyakitkan dalam sejarah sepakbola wanita Maroko, yang kehilangan salah satu pemain berbakatnya dalam kondisi yang tragis, meninggalkan duka mendalam di tubuh keluarga besar olahraga di Tanger dan seluruh Maroko.