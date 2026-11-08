Barcelona menghalangi pelatih asal Argentina, Diego Simeone, untuk sendirian memegang rekor bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya di Liga Spanyol.

Barcelona menang atas Atletico Madrid dengan skor dua gol berbanding satu dalam laga yang mempertemukan keduanya malam ini di Stadion Metropolitano, dalam ajang Liga Spanyol.

Simeone berharap dapat meraih kemenangan agar bisa sendirian memuncaki daftar pelatih dengan raihan kemenangan terbanyak dalam sejarah Liga Spanyol.

Pada pekan lalu, usai kemenangan atas Levante 2/0, Diego Simeone, direktur teknik tim Atletico Madrid, mencapai kemenangan ke-344 dari total 565 pertandingan yang dipimpin pelatih tersebut bersama Los Rojiblancos di Liga Spanyol.

Simeone bermain imbang bersama Atletico Madrid dalam 123 pertemuan, sementara pelatih itu menelan 98 kekalahan, selama pertandingan-pertandingan Liga Spanyol.

Simeone menyamai rekor Luis Aragones, yaitu meraih kemenangan dalam 344 pertandingan tetapi dalam 756 pertemuan, sehingga menjadi pelatih dengan jumlah kemenangan terbanyak dalam sejarah kompetisi.

Simeone menanti kemenangan malam ini atas Barcelona untuk menambah koleksinya menjadi 345 kemenangan, dan duduk sendirian di singgasana pelatih dengan kemenangan terbanyak dalam sejarah Liga Spanyol, tetapi Barcelona menunda mimpi tersebut.

Perlu diingat bahwa Aragones menangani banyak tim di La Liga, yang paling menonjol adalah Barcelona dan Atletico Madrid (beberapa kali) serta Real Betis.