Klub Trabzonspor melanjutkan perayaan atas rampungnya kesepakatan dengan pemain Mesir Mohamed Salah pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Bintang Mesir itu meneken kontrak dengan Trabzonspor selama dua musim, dan akan menerima gaji sebesar 17 juta euro, ditambah bonus sebesar 5 juta euro.

Akun Trabzonspor di "Facebook" mengunggah video promosi transfer tersebut dengan judul "Kepada mereka yang berkata (kalian hanya akan melihatnya dalam mimpi), maka mimpi itu menjadi kenyataan bagi kami".

Dalam video itu tampak seorang wanita yang menyiapkan hidangan-hidangan paling lezat di pagi hari, di tengah keheranan keluarganya, namun ia meyakinkan mereka bahwa putranya akan datang dan bahwa ia telah memimpikan hal tersebut.

Wanita itu menolak agar anggota keluarganya menyantap apa pun dari makanan yang ada di atas meja sambil menunggu kedatangan "orang yang ia impikan".

Beberapa saat kemudian, wanita itu mendengar ketukan di pintu rumah, dan ketika ia membukanya, ia mendapati Mohamed Salah dan menyambutnya seraya berkata: "Anakku.. selamat datang di rumah barumu".

Mohamed Salah dalam video itu duduk untuk menyantap makanan dengan lahap bersama keluarga tersebut, sebelum akhirnya berpamitan untuk berangkat ke latihan Trabzonspor.

