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Bek Como Jacobo Ramon mengaku terkejut mendapat panggilan pertamanya ke timnas senior Spanyol. Mantan pemain muda Real Madrid itu juga memuji rekan setimnya di klub, Nico Paz, dengan menyebut gelandang Argentina tersebut sebagai “monster” dalam bertahan maupun menyerang.

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Ramon terkejut mendapat panggilan perdana ke timnas senior Spanyol

Penampilan gemilang Jacobo Ramon bersama Como di Serie A berbuah pemanggilan pertamanya ke timnas senior Spanyol untuk pertandingan mendatang. Berbicara di Ciudad del Fútbol di Las Rozas, pemain berusia 21 tahun itu mengaku awalnya sulit mencerna kabar tersebut.

“Saat melihat nama saya di daftar, saya tidak percaya,” kata Ramon kepada AS.

Mengenang bagaimana ia mengetahuinya, Ramon mengungkapkan: “Assane Diao mengirimi saya foto, dan ketika saya membukanya, saya melihat itu adalah daftar pemain yang dipanggil. Awalnya saya tidak percaya, tetapi kemudian saya melihat bahwa itu benar. Ternyata dia yang mengirimkannya; saya tidak menyadarinya.”

Sambutan hangat dari skuad senior Spanyol

Setibanya di pemusatan latihan, Ramon langsung mendapat sambutan hangat dari rekan-rekan barunya di timnas, sehingga kegugupannya menjelang pengalaman pertama di level senior pun mereda.

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“Sejujurnya, saya tidak mengenal siapa pun, kecuali Víctor Muñoz, yang baru saja datang. Tetapi semua orang sangat baik, sambutannya luar biasa. Mereka memperlakukan saya dengan sangat baik,” ujar Ramon.

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“Cubarsí dan Huijsen sering menghampiri saya untuk berbicara, begitu juga Fabián, Unai Simón... Semuanya. Saya tidak ingin ada yang terlewat.”

Ramon memuji tinggi rekan setimnya di Como, Nico Paz

Ramon juga menyoroti kontribusi luar biasa gelandang Como dan Argentina, Nico Paz, yang penampilan menonjolnya di Liga Champions menarik perhatian di seluruh Eropa.

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“Dia pemain fantastis dan membuktikannya di Liga Champions; dia salah satu pemain dengan jumlah gol dan assist terbanyak di kompetisi itu,” kata Ramon.

“Nico Paz punya segalanya. Dalam bertahan pun dia luar biasa! Orang-orang hanya melihat kehebatannya dalam menyerang, padahal dalam bertahan dia juga luar biasa. Kontribusinya sangat besar dan dia banyak membantu kami.”

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Memimpikan pertemuan istimewa dengan Real Madrid di Liga Champions

Dengan kariernya di timnas yang telah dimulai dan Como mencuri perhatian di kompetisi antarklub Eropa, Ramon pun membiarkan dirinya membayangkan pencapaian-pencapaian berikutnya.

Ketika ditanya apakah ia pernah membayangkan menghadapi mantan klubnya, Ramon tersenyum: “Ya, ya, saya pernah memikirkannya. Itu akan luar biasa. Kalau di semifinal Liga Champions, saya langsung setuju!”

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Untuk saat ini, bek tersebut tetap fokus untuk menjalani debutnya bersama timnas senior Spanyol dan melanjutkan kiprah bersejarah klubnya.