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Tanda-tanda transfer yang bisa menghadirkan kejutan besar terkait masa depan Yassine Bounou mulai terbentuk di internal klub Argentina, River Plate. Manajemen klub bergerak sejak dini untuk membidik kiper Maroko itu, sebuah langkah yang bisa membuka jalan bagi salah satu mimpi terbesarnya di dunia sepak bola sekaligus membuka peluang kepindahannya dari Al Hilal ke Argentina dalam waktu dekat.

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Jaringan media Argentina “TyC Sports” mengungkapkan bahwa petinggi River Plate telah melakukan kontak awal dengan Bounou, yang menjadi target utama mereka untuk memperkuat posisi penjaga gawang sebagai persiapan menghadapi musim 2027. Langkah ini diambil di tengah kemungkinan hengkangnya Santiago Beltrán pada bursa transfer musim panas mendatang, setelah ia menarik minat sejumlah klub Eropa berkat penampilan apiknya sepanjang musim. Situasi itu mendorong manajemen klub untuk sejak dini memikirkan pengganti yang mampu menjaga kekuatan tim di posisi vital tersebut.

Pergerakan klub Argentina ini muncul seiring meningkatnya minat terhadap Beltrán, yang tampil impresif hingga menjadi sorotan klub-klub Eropa. Ia mendapat kesempatan bergabung dengan timnas Argentina dalam laga-laga uji coba menjelang Piala Dunia atas keputusan pelatih Lionel Scaloni, sebelum mencatatkan debutnya bersama timnas dalam laga melawan Honduras yang berakhir dengan kemenangan Argentina.

Perkembangan ini memperbesar peluang kepergiannya, terutama dengan adanya minat Aston Villa dan Atletico Madrid untuk mendapatkan jasanya. Klub Spanyol tersebut tengah mencari opsi untuk mengantisipasi kemungkinan kepergian Jan Oblak.

Demi mengamankan posisinya dari kemungkinan datangnya tawaran, manajemen River Plate berupaya memperpanjang kontrak Beltrán hingga Desember 2030, setelah sebelumnya kontraknya berakhir pada 2027, disertai kenaikan gaji dan peningkatan nilai klausul pelepasan. Langkah ini akan memberi klub ruang lebih besar untuk mengendalikan masa depannya.

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Para petinggi klub tampaknya tidak akan melepasnya dengan mudah. Mereka hanya akan membuka pintu negosiasi untuk tawaran minimal 15 juta dolar AS, karena yakin dengan potensi kiper muda itu dan kemampuannya untuk terus berkembang.

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Meski perekrutan Bounou tampak terkait dengan waktu kepergian Beltrán, River Plate tidak ingin menunggu hingga pertengahan tahun, saat bursa transfer Eropa mencapai puncaknya. Karena itu, klub tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk menuntaskan transfer tersebut pada Januari mendatang.

Dalam kerangka itu, perwakilan klub terbang ke Arab Saudi untuk melakukan kontak langsung dengan kiper Maroko tersebut, menyampaikan keseriusan minat mereka, dan menempatkan namanya di urutan teratas daftar kandidat penjaga gawang tim untuk musim depan.

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Bounou, yang kini berusia 35 tahun, merupakan pilihan yang memiliki dimensi teknis sekaligus emosional bagi River Plate. Keterikatan kiper Maroko itu dengan klub bukan sekadar ketertarikan sesaat, melainkan karena ia merupakan salah satu pendukung klub yang berulang kali menyatakan keinginannya untuk mengenakan seragam tim tersebut.

Bounou saat ini bermain untuk Al Hilal dan terikat kontrak hingga Juli 2028. Namun, kecintaannya pada River Plate bisa memberi warna berbeda dalam negosiasi mendatang, terutama jika ia melihat peluang untuk mewujudkan mimpinya di babak baru kariernya.

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Bounou sebelumnya pernah mengungkapkan keinginannya bermain untuk River Plate dalam wawancara dengan stasiun “TyC Sports” pada 2023. Ia menegaskan bahwa mengenakan seragam klub tersebut merupakan sebuah mimpi baginya, tetapi ia tidak ingin sekadar bermain demi memenuhi keinginan pribadi, melainkan berupaya menampilkan performa yang layak bagi tim dan bersaing untuk mendapatkan tempatnya.

Pernyataan tersebut memberi manajemen klub Argentina itu titik awal penting dalam upaya meyakinkan kiper Maroko tersebut untuk menjalani petualangan ini.