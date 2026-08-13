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Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

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Mimpi jadi kenyataan: Bellingham nyatakan kesetiaannya pada proyek Mourinho

J. Mourinho
J. Bellingham
Real Madrid
LaLiga
LaLiga
LaLiga
Portugal
Inggris

Apa yang dikatakan Jude?

Posisi ketiga di Piala Dunia bukanlah akhir dari perjalanan bintang lini tengah Real Madrid ini, melainkan titik tolak baru menuju sebuah musim yang ia anggap paling penting dalam kariernya di Istana Putih.

Bintang timnas Inggris sekaligus pemain Real Madrid, Jude Bellingham, mengungkapkan antusiasme besarnya untuk bekerja dengan staf kepelatihan baru yang dipimpin Jose Mourinho, dalam wawancara pertamanya bersama saluran resmi klub RMTV usai kembali ke pusat latihan Valdebebas setelah menuntaskan tugasnya bersama timnas.

Bellingham berkata: "Saya merasa seolah sudah memiliki hubungan dengannya, dan bekerja dengan pelatih seperti Mourinho adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi saya. Saya baru mendapat satu kesempatan untuk melihatnya, tetapi saya benar-benar bersemangat untuk mengenalnya lebih jauh."

Bintang Inggris itu berbicara tentang beratnya program persiapan menghadapi musim baru, seraya menegaskan: "Saya banyak berlari di tengah cuaca panas, dan banyak bermain sepak bola bersama rekan-rekan saya. Ini berat, tetapi menyenangkan untuk dinikmati. Saya benar-benar menyukai jenis kerja keras seperti ini."

Ia menyampaikan pesan penuh ambisi kepada para pendukung Los Blancos, dengan mengatakan: "Sekarang saya lebih matang dan memiliki pengalaman yang lebih besar. Saya punya perasaan yang baik terhadap musim ini bersama para pemain baru dan pelatih." 

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Bellingham menutup pembicaraannya: "Merupakan sebuah kehormatan besar bagi saya untuk bermain bagi klub ini. Saya berharap dapat bertahan di sini selama bertahun-tahun ke depan," sebagai isyarat jelas atas keinginannya untuk meraih gelar dengan mengenakan seragam Real Madrid.

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