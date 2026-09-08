Mimpi Eropa: Mourinho memburu pencapaian bersejarah bersama Real Madrid

José Mourinho berdiri di hadapan peluang sempurna untuk menorehkan sejarah, dan menjadi pelatih pertama dalam sejarah Liga Champions Eropa yang meraih trofi juara Eropa bersama tiga klub berbeda, setelah sebelumnya sukses menjuarai turnamen tersebut bersama Porto dan Inter Milan.

Surat kabar Spanyol "AS" menyoroti peluang bersejarah Mourinho bersama Real Madrid, setelah pelatih asal Portugal itu musim ini memiliki impian untuk mewujudkan pencapaian yang belum pernah terjadi dalam sejarah turnamen yang akan ia buka persaingannya melawan Inter, hari Selasa ini, di Stadion "Santiago Bernabeu".

Mourinho bergabung dengan kelompok pelatih yang sukses membawa dua klub berbeda menuju kejayaan Eropa, bersama Carlo Ancelotti yang meraih kemenangan bersama Real Madrid dan Milan, Pep Guardiola bersama Manchester City dan Barcelona, Ernst Happel bersama Feyenoord dan Hamburg, Ottmar Hitzfeld bersama Borussia Dortmund dan Bayern Munich, serta Jupp Heynckes bersama Real Madrid dan Bayern Munich.

Mourinho sebelumnya telah menjuarai Liga Champions Eropa dua kali, yang pertama bersama Porto pada 2004, dan yang kedua bersama Inter Milan pada 2010, sebuah pencapaian yang membuat Florentino Perez jatuh cinta kepada pelatih asal Portugal itu, dan memutuskan untuk mengontraknya guna menangani Real Madrid.

"AS" menyebutkan bahwa Mourinho layak mendapatkan kesempatan tampil di final Piala Eropa bersama Real Madrid, setelah nyaris mencapai partai final selama tiga musim beruntun, namun ia gagal mewujudkannya usai tersingkir di hadapan Barcelona, Bayern Munich, dan Borussia Dortmund pada tahun 2011, 2012, dan 2013.

Mourinho memiliki rekam jejak istimewa di Liga Champions Eropa, setelah menjalani 153 pertandingan di turnamen ini dan meraih 80 kemenangan, sehingga menempati peringkat kelima di antara pelatih yang paling banyak memimpin pertandingan dalam sejarah kompetisi tersebut.

Yang mengungguli Mourinho dalam klasifikasi ini hanyalah Arsene Wenger, Pep Guardiola, Sir Alex Ferguson, dan Carlo Ancelotti. Selain itu, persentase kemenangannya yang mencapai 52% hanya diungguli di antara kelompok ini oleh Ancelotti dengan 56% dan Guardiola dengan 62%.

Kini Mourinho memiliki peluang untuk menutup lingkaran bersama Real Madrid setelah 17 tahun, dan mengubah kegagalan-kegagalan sebelumnya bersama klub itu menjadi pencapaian bersejarah, yang bisa menjadikannya pelatih pertama dalam sejarah Liga Champions Eropa yang menjuarai turnamen bersama tiga klub berbeda.



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