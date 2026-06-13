'Mimpi buruk yang sesungguhnya menjadi kenyataan bagi Makkelie di Piala Dunia'

Danny Makkelie mendapat kritikan tajam setelah penampilannya dalam pertandingan Piala Dunia antara Amerika Serikat dan Paraguay, demikian dilaporkan BBC. Wasit asal Belanda itu menjadi sorotan akibat intervensi VAR yang keliru, di mana menurut jurnalis Dale Johnson, wasit salah menafsirkan sebuah aturan. "Benar-benar mimpi buruk bagi Makkelie dan VAR Carlos del Cerro Grande," kata Johnson.

Kontroversi tersebut muncul tak lama setelah babak kedua dimulai dalam pertandingan antara AS dan Paraguay. Makkelie awalnya memberikan kartu kuning kepada kapten AS Tim Ream setelah dugaan pelanggaran terhadap Miguel Almirón, namun kemudian diminta oleh wasit video Carlos del Cerro Grande untuk memeriksa tayangan ulang guna menilai kembali situasi tersebut.

Setelah meninjau rekaman, wasit asal Belanda itu mencabut kartu kuning untuk Ream dan justru memberikan kartu kuning kepada Almirón karena melakukan diving. Meskipun banyak penonton menganggap keputusan tersebut masuk akal karena tampaknya hampir tidak ada kontak, perdebatan langsung muncul mengenai keabsahan intervensi VAR.

Menurut Johnson, ada beberapa kesalahan yang terjadi. “Sebuah mimpi buruk bagi wasit Danny Makkelie dan VAR Carlos del Cerro Grande selama pertandingan Amerika Serikat melawan Paraguay,” tulis jurnalis BBC tersebut di X. Ia juga menyatakan bahwa baik protokol VAR maupun aturan permainan diterapkan secara salah.

VAR mengacu pada aturan 'mistaken identity', namun aturan tersebut hanya boleh digunakan ketika wasit menghukum pemain yang salah atas pelanggaran yang sama. Namun, dalam kasus ini, bukan pemain yang salah yang ditunjuk, melainkan dugaan pelanggaran berubah dari kesalahan Ream menjadi diving Almirón. Menurut sumber-sumber di lingkungan wasit, yang dikutip oleh BBC, hal itu tidak termasuk dalam peraturan yang telah disesuaikan.

Ada masalah kedua yang muncul. “Peninjauan VAR dimulai setelah permainan jelas-jelas sudah dilanjutkan. Ini merupakan pelanggaran jelas terhadap protokol VAR,” kata Johnson. Paraguay memang sudah mengambil tendangan bebas sebelum peninjauan dilakukan.

Johnson khawatir konsekuensinya bagi Makkelie bisa sangat besar. “Seorang wasit top yang turnamennya kemungkinan sudah berakhir setelah satu pertandingan saja,” demikian penilaiannya yang tegas. Menurut jurnalis BBC tersebut, kesalahan tersebut begitu serius sehingga wasit asal Belanda itu mungkin tidak akan lagi ditugaskan pada pertandingan-pertandingan penting di Piala Dunia ini.

Makkelie tidak bekerja sama dengan mitra VAR tetapnya, Rob Dieperink, selama Piala Dunia ini. Dieperink biasanya menjadi wasit video tetap pada pertandingan-pertandingan Makkelie, tetapi ditarik dari turnamen oleh FIFA setelah penangkapannya di Inggris pada bulan April. Meskipun kasus tersebut kemudian dihentikan karena kurangnya bukti, federasi sepak bola dunia memutuskan untuk tidak membawanya ke Piala Dunia. Akibatnya, Makkelie dipasangkan dengan VAR asal Spanyol, Carlos del Cerro Grande.







