Mimpi buruk yang sesungguhnya: Bintang muda Ajax dilarikan dari lapangan akibat cedera parah

Mylo van der Lans terpaksa menghentikan pertandingannya lebih awal dalam laga antara Jong Ajax dan TOP Oss. Kapten Jong Ajax itu mengalami cedera pada pergelangan kakinya dan dibawa keluar lapangan dengan tandu.

Jong Ajax tertinggal pada menit ke-49 akibat gol yang dicetak oleh Leonel Miguel. Saat skor masih 0-1, nasib buruk menimpa bek tengah tersebut.

Van der Lans berhasil memblokir tendangan Siriné Doucouré pada menit ke-69 pertandingan. Bek tersebut terkena benturan keras dari penyerang TOP Oss dan pergelangan kakinya terkilir parah. Setelah mendapat perawatan selama beberapa menit, Van der Lans dibawa keluar lapangan dengan tandu.

Bek berusia 19 tahun asal Delft ini telah tampil dalam 24 pertandingan di Divisi Keuken Kampioen musim ini dan sudah beberapa kali masuk dalam skuad tim utama Ajax.



