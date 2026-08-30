Barcelona menghadapi mimpi buruk yang menyakitkan, yang bisa saja mencegah mereka memanfaatkan salah satu pemain paling menonjol yang mereka rekrut musim panas ini.

Barcelona mengumumkan perekrutan Dominik Livakovic dalam sebuah transfer yang cukup mengejutkan, mengingat manajemen olahraga pada awalnya tidak berniat memperkuat posisi penjaga gawang.

Namun Deco, sang direktur olahraga, ingin mendahului keadaan dan mengamankan pengganti Szczesny pada musim 2027/2028, begitu kontrak kiper asal Polandia itu berakhir.

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Akan tetapi, rencana awal berubah karena kemungkinan adanya kebutuhan akan seorang penjaga gawang untuk musim ini, terlebih Szczesny berusia 36 tahun, dan kebugaran fisiknya untuk pertandingan level tinggi masih diragukan.

Oleh karena itu, direkrutlah Livakovic, penjaga gawang berpengalaman berusia 31 tahun, yang membela gawang Kroasia pada Piala Dunia terakhir.

Menurut surat kabar "Marca", masalahnya terletak pada regulasi financial fair play yang berlaku bagi Barcelona, dan karena itulah, meski pengumuman resmi perekrutannya telah dilakukan, klub Katalan itu belum mendaftarkan Livakovic dalam catatan mereka. Saat ini, daftar Liga Spanyol hanya mencakup tiga penjaga gawang: Joan Garcia, Szczesny, dan Eder Aller, tanpa ada satu pun penyebutan mengenai kiper asal Kroasia tersebut.

Barcelona akan menunda pendaftaran Livakovic hingga saat-saat terakhir, dan klub meyakini bahwa mereka akan memperoleh persetujuan yang diperlukan melalui aturan financial fair play, meski tidak sepenuhnya yakin.

Hal itu akan bergantung pada langkah-langkah tim berikutnya dan sejauh mana tersedia tempat baginya dalam daftar gaji. Meski transfer Gabriel Jesus tidak berbiaya mahal, hal itu tetap akan berpengaruh pada anggaran klub.

Jika pada akhirnya pendaftarannya tidak dapat dilakukan, maka rencana awal akan diberlakukan kembali, yakni Livakovic akan dipinjamkan sebelum bergabung dengan Barcelona pada awal musim 2027/2028.

Meski demikian, klub tetap optimistis dan yakin akan kemungkinan mendaftarkannya pada tahun ini.

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