Mimpi buruk terburuk... Pertandingan melawan Inggris membangkitkan kembali kenangan menyakitkan bagi bintang Norwegia itu

Bintang Norwegia, Alexander Sørloth, bersiap untuk tampil dalam pertandingan timnas negaranya melawan Inggris di perempat final Piala Dunia.

Surat kabar AS, dalam laporannya, menyebutkan bahwa pertandingan ini kembali mengungkit kenangan akan masa-masa yang tidak berjalan sesuai harapan Sorloth selama kariernya di sepak bola Inggris.

Sorloth, yang kini menjadi penyerang Atlético Madrid, bermain untuk Crystal Palace antara tahun 2018 dan 2020, namun ia menghabiskan sebagian besar periode tersebut dengan status pinjaman di klub-klub lain.

Saat itu ia masih seorang pemain muda yang kurang berpengalaman, dan meskipun postur tubuhnya menunjukkan kemampuannya untuk bersinar di Liga Premier, ritme kompetisi yang cepat dan tekanan yang besar memengaruhi performanya.

Para pendukung Crystal Palace masih mengingat pesan sarkastis yang ditulis Sorloth kepada salah satu peserta Fantasy Premier League, setelah ia dipertahankan sebagai kapten timnya sepanjang musim meskipun minim penampilannya.

Saat itu, Sorloth bercanda, “Saya tahu saya tidak mencetak gol, tidak banyak menciptakan peluang, bahkan hampir tidak pernah bermain sama sekali. Jadi, saya sangat senang mengetahui bahwa masih ada yang percaya pada saya dalam 15 penampilan yang saya lakukan tahun ini.”

Sebenarnya, periode itu merupakan salah satu masa tersulit dalam karier penyerang asal Norwegia tersebut. Selama berseragam Crystal Palace, ia sempat bermain sebentar bersama Iberechi Eze, yang kali ini akan menjadi lawannya saat mengenakan seragam tim nasional Inggris.

Saat itu, tim tersebut dilatih oleh manajer berpengalaman Roy Hodgson, yang tidak mentolerir kesalahan atau kurangnya semangat, yang terlihat dari penampilan Sorloth di beberapa pertandingan.

Pemain tersebut kemudian berbicara tentang masa itu dengan mengatakan, “Ketika Anda adalah pemain yang hanya diturunkan pada menit-menit akhir, hal itu memengaruhi kepercayaan diri Anda, dan Anda merasa tidak cukup baik untuk menjadi pemain inti. Hal ini menimbulkan tekanan psikologis, terutama jika Anda seorang penyerang. Sebuah gol saya dianulir secara tidak adil saat melawan Chelsea di salah satu pertandingan awal, dan jika gol itu dihitung, mungkin saya bisa membuktikan tempat saya di skuad.”

Selama dua tahun ia terikat kontrak dengan Crystal Palace—termasuk saat dipinjamkan ke Gent di Belgia dan Trabzonspor di Turki—Sorloth hanya tampil dalam 20 pertandingan, mencetak satu gol di Piala Liga Inggris, dan memberikan satu assist.

Dengan demikian, Sorloth meninggalkan London tanpa mencetak satu gol pun di Liga Primer Inggris.

Meskipun demikian, hampir satu dekade setelah pengalaman tersebut, Sorloth masih memiliki reputasi yang baik di dunia sepak bola Inggris, karena klub-klub seperti Newcastle, Fulham, dan Everton telah menunjukkan minat untuk merekrutnya.

Pertandingan perempat final melawan Inggris akan kembali mengungkap sifat hubungan yang mengikat penyerang Norwegia ini dengan sepak bola Inggris, bertahun-tahun setelah pengalamannya yang sulit di Liga Premier.