Alejandro Balde menemui jalan buntu di Barcelona setelah hanya duduk di bangku cadangan saat menghadapi Getafe, sebuah indikasi baru bahwa posisinya di dalam tim semakin merosot dan sulit bagi dirinya untuk mendapatkan kesempatan bermain di bawah arahan pelatih Hansi Flick.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", laga melawan Getafe sejatinya merupakan kesempatan ideal bagi Balde untuk menata ulang situasinya, jika memang masih ada peluang untuk memperbaiki posisinya, terutama karena Flick nyaris memainkan semua pemain yang tidak bergabung dengan timnas masing-masing selama jeda internasional. Joan Garcia dan Eric, yang kembali dari Stadion Wembley tanpa bermain sama sekali, serta Gerard Martin, Gavi, dan Gabriel Jesus, semuanya memulai pertandingan sebagai starter.

Meski Xavi Espart bergabung dengan timnas Spanyol U-21, pemain lulusan akademi klub itu juga tampil sejak menit pertama.

Namun Balde sama sekali tidak bermain satu menit pun melawan Getafe, setelah menjalani seluruh musim panas dalam situasi yang tidak stabil, ketika Flick memperingatkannya bahwa posisinya di dalam tim telah berubah dan bahwa ia bisa saja tidak mendapatkan menit bermain. Bahkan, pelatih asal Jerman itu mencadangkannya dari daftar pemain untuk laga melawan Elche demi memberinya kesempatan memikirkan kembali situasinya.

Balde akhirnya memutuskan untuk tetap bertahan bersama Barcelona, mungkin dengan harapan keadaan akan berubah, tetapi hal itu tidak terjadi. Ia hanya bermain selama 12 menit yang sekadar formalitas dalam pertandingan yang hasilnya sudah dipastikan melawan Racing, dan posisinya kini sangat jauh di belakang Xavi Espart serta Joao Cancelo dalam urutan pilihan untuk mengisi posisi bek kiri.

Dengan semakin dekatnya bursa transfer musim dingin, Balde dituntut untuk mengambil keputusan soal masa depannya, terutama karena ia tidak berhasil menyelesaikan persoalan ini dengan baik bersama agennya, Jorge Mendes, pada musim panas lalu.

Masa depan Balde sepertinya tidak akan berada di Barcelona dalam kondisi saat ini, meskipun ia menampilkan level yang sangat istimewa sepanjang musim 2022-2023, ketika ia menciptakan 7 gol di bawah arahan Xavi, dan musim 2024-2025, di mana ia menyumbangkan 10 assist di bawah arahan Flick.

Berlanjutnya pelatih asal Jerman itu di posisinya tampaknya akan semakin mempersulit situasi Balde, terutama karena pemain tersebut mencatatkan 7 assist lebih sedikit pada musim lalu dibandingkan musim sebelumnya.



