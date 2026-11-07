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Pelatih kepala Prancis Zinedine Zidane membela keputusannya memilih kiper RC Lens Robin Risser ketimbang Jean Butez dari Como untuk skuad berisi 23 pemain. Keputusan itu diambil tepat setelah Risser kebobolan sembilan gol saat menghadapi Como yang diperkuat Butez, dalam pertandingan yang disebut Zidane tidak normal.

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Zidane pilih Risser setelah mimpi buruk 9-1 di Liga Champions

Pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengumumkan skuad berisi 23 pemain untuk laga UEFA Nations League mendatang melawan Italia dan Turki. Pemanggilan yang paling banyak dibicarakan adalah pilihan di posisi penjaga gawang: Zidane kembali memanggil kiper RC Lens Robin Risser alih-alih kiper Como Jean Butez.

Keputusan itu datang tepat setelah Risser menjalani laga bak mimpi buruk di Liga Champions, di Stade Bollaert-Delelis.

Risser kebobolan sembilan gol saat Como asuhan Cesc Fabregas menang telak 9-1 dalam pertandingan bersejarah tersebut, dengan Butez menjadi penjaga gawang utama klub Italia itu.

Zidane sebut kekalahan 9-1 'tidak normal' dan dukung Risser

Menanggapi kekalahan telak di Liga Champions itu, Zidane mengulas pertandingan tersebut dengan tenang sembari menjelaskan alasannya memilih Risser ketimbang Butez.

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“Saya menyaksikan pertandingan yang tidak normal, baik dari segi hasil maupun cara bermain. Ada satu tim [Como] yang sangat efektif, dan ada satu tim [Lens] yang cukup bagus, dengan para pemain yang mampu melakukan hal-hal sangat baik, tetapi dalam pertandingan ini mereka dibuat tak berkutik dan kehilangan fokus,” kata Zidane.

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“Pada pemanggilan pertama, Robin [Risser] sudah masuk rencana, lalu ia cedera, dan kami memanggil Jean [Butez], yang menjalankan perannya dengan sangat baik dan merupakan sosok yang hebat,” tambah pemenang Piala Dunia 1998 itu. “Untuk pemusatan kali ini, saya ingin melihat Robin, dan juga Fabien [Barthez].”

Urutan pilihan kiper masih terbuka, Barthez turut dilibatkan

Zidane menegaskan bahwa meski Mike Maignan tetap menjadi pilihan utama, persaingan antara Guillaume Restes dari Toulouse dan Risser untuk posisi kiper pelapis belum diputuskan.

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“Saya belum bisa memberi tahu Anda sekarang. Tujuannya adalah menyusun daftar pemain kami; kami akan membahasnya bersama Fabien dan mengambil keputusan,” ujar Zidane mengenai posisi kiper kedua dan ketiga.

Risser masuk skuad berisi 23 pemain bersama dua gelandang yang kembali dipanggil, Aurelien Tchouameni dan Warren Zaire-Emery, serta kapten Como Lucas Da Cunha, yang mencetak gol keempat dalam kemenangan telak 9-1 tersebut.

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Prancis incar tempat di perempat-final Nations League

Prancis akan berkumpul di markas FFF sebelum menjalani dua laga terakhir fase grup melawan Italia di San Siro pada Kamis, 12 November, dan Turki di Bordeaux pada Minggu, 15 November.

Berada dalam posisi kuat setelah meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang, Prancis bertekad memastikan tempat di perempat-final Nations League yang dijadwalkan berlangsung pada Maret 2027.

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Zidane dan pelatih kiper Fabien Barthez akan bekerja sama erat dengan Risser untuk memulihkan kepercayaan dirinya setelah malam yang menyakitkan di kompetisi Eropa melawan Como.