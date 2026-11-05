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Bek RC Lens Ruben Aguilar mengakui skuadnya merasa "terkejut, sedih, dan patah semangat" setelah kebobolan sembilan gol saat menghadapi Como. Meski mencetak satu-satunya gol bagi timnya, pemain asal Prancis itu mengakui rencana taktik mereka berantakan pada malam yang menyakitkan di Stade Bollaert-Delelis.

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Aguilar mengulas kehancuran usai mimpi buruk kebobolan sembilan gol

Bek RC Lens Ruben Aguilar menghadapi kenyataan pahit setelah malam yang menyiksa di kompetisi Eropa di Stade Bollaert-Delelis. Lini belakang Yannick Cahuzac benar-benar dihancurkan oleh serangan Como yang tanpa ampun. Mereka kebobolan tiga gol sebelum jeda dan enam gol lagi dalam babak kedua yang menjadi bencana.

Kekalahan 9-1 itu menjadi salah satu penampilan bertahan paling menyakitkan dalam sejarah kompetisi Eropa belakangan ini.

Bahkan gol tunggal Lens yang dicetak bek kanan berusia 33 tahun itu pada menit ke-67 sama sekali tidak menghiburnya.

Pemain asal Prancis akui skuad sangat terpukul

Usai peluit akhir, Aguilar yang tampak terguncang menggambarkan rasa tidak berdaya saat Como dengan mudah menembus pertahanan tuan rumah. "Kami punya rencana permainan, tetapi kami tidak mampu menjalankannya. Pertahanan kami ditembus dan semuanya terjadi begitu cepat," aku Aguilar.

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Bek berpengalaman itu mengungkapkan dampak emosional di ruang ganti setelah timnya berantakan.

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"Kami akan segera kembali bekerja. Kami semua terkejut, sedih, dan terpukul. Itu bagian dari kehidupan sebagai pesepakbola di level tertinggi," ujarnya.

Bek tegaskan skuad harus bertanggung jawab atas hasil memalukan di kandang

Kebobolan sembilan gol di hadapan pendukung sendiri meninggalkan luka mendalam, tetapi Aguilar menegaskan para pemain harus bertanggung jawab atas runtuhnya pertahanan mereka. "Sembilan gol di kandang, kami harus menerimanya dan bertanggung jawab atasnya," kata sang bek terus terang.

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Lens kesulitan membendung Anastasios Douvikas, yang mencetak hat-trick, sementara Nico Paz, Lucas Da Cunha, Marc Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina, dan Matteo Papaccioli juga berhasil menembus lini belakang.

"Kami akan memberikan segalanya saat kembali ke stadion yang luar biasa ini pada Minggu," tambah Aguilar.

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Lens harus bangkit secara mental sebelum kembali bermain pada Minggu

Upaya mencerna kenyataan bahwa mereka kebobolan sembilan gol akan menguji keteguhan skuad Cahuzac menjelang kembalinya mereka ke kompetisi domestik.

Aguilar dan para bek lainnya harus segera membenahi organisasi pertahanan agar dampak kekalahan telak di kompetisi Eropa ini tidak berlarut-larut.

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Lens akan memainkan pertandingan berikutnya pada Minggu di Stade Bollaert-Delelis. Para pemain bertekad segera memberikan respons bagi pendukung mereka.