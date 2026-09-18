Federasi Sepakbola Spanyol menyerahkan tugas memimpin laga panas yang dinanti antara Sevilla dan Barcelona di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Sabtu besok, kepada wasit paling kontroversial dalam perjalanan Blaugrana, yakni wasit asal Valencia, Juan Martinez Munuera.

Komite Wasit resmi mengumumkan penunjukan untuk pekan ketujuh Liga, di mana Munuera akan memimpin pertandingan, sementara Raul Martin Gonzalez akan bertugas menangani teknologi asisten wasit video (VAR).

Penunjukan ini kembali membawa ke permukaan catatan yang penuh dengan keputusan-keputusan kontroversial yang diperankan Munuera di hadapan Barcelona musim lalu.

Sejarah penuh kontroversi

Menurut surat kabar Catalan "Sport", wasit asal Valencia ini adalah orang yang sama yang memimpin leg pertama semifinal Copa del Rey antara Atletico Madrid dan Barcelona pada Februari lalu, dalam pertandingan yang menyaksikan kontroversi luas setelah ia tidak mengusir pemain Argentina, Giuliano Simeone, meski melakukan pelanggaran keras terhadap Alejandro Balde, di mana ia hanya memberikan kartu kuning, dan wasit video Pablo Gonzalez Fuertes tidak turun tangan untuk memanggilnya, sebuah keputusan yang memicu ketidakpuasan pelatih Hansi Flick dan mendorong klub untuk mempertimbangkan mengajukan keluhan resmi.

Pada malam yang sama, Munuera menganulir gol bek muda Pau Cubarsi dengan alasan offside setelah peninjauan yang berlangsung sekitar 7 menit, akibat kesalahan pada sistem offside semi-otomatis, hal yang kemudian diakui oleh Komite Wasit dengan menegaskan bahwa mereka terpaksa menarik garis secara manual.

Pertandingan itu berakhir dengan kekalahan Barcelona 4-0 di Wanda Metropolitano, sebelum menang 3-0 pada leg kedua, dan Munuera hadir pada leg kedua sebagai wasit VAR.

Insiden "Alhamdulillah" yang terkenal

Barangkali insiden paling terkenal dalam catatan Munuera bersama Barcelona kembali ke El Clasico Mei 2025, ketika ia berada di ruang VAR dan gol Fermin Lopez di masa injury time dianulir dengan alasan handball.

Selama peninjauan, rekaman suara menangkap ucapan "Alhamdulillah" di dalam ruang video, dan surat kabar itu menegaskan bahwa suara itu berasal dari Munuera sendiri saat memperingatkan wasit utama Alejandro Hernandez Hernandez mengenai pelanggaran tersebut.

Komite Wasit dan Federasi Sepakbola Spanyol menafsirkan ucapan itu sebagai "kelegaan atas ditemukannya pelanggaran sebelum gol disahkan", namun insiden itu memicu kontroversi luas di kalangan Catalan.

Catatan panjang bersama Blaugrana

Munuera dianggap sebagai wasit utama untuk pertandingan-pertandingan Barcelona sejak tahun 2013, di mana ia telah memimpin lebih dari 30 pertandingan Blaugrana, di antaranya dua final: final Copa del Rey 2021 yang dimenangi Barcelona 4-0 atas Athletic Bilbao, dan final Piala Super Spanyol 2024 yang kalah dari Real Madrid 4-1.

Selama musim 2025-2026 saja, ia memimpin tiga pertandingan Barcelona: kemenangan 3-0 atas Athletic Bilbao, kekalahan 4-0 dari Atletico Madrid di ajang Piala, dan kemenangan 5-2 atas Sevilla pada 15 Maret 2026, yang merupakan pertemuan terakhirnya dengan lawan pada hari Sabtu.

Anda dapat membahas topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora



Pertandingan di Pizjuan akan menjadi yang pertama bagi Martinez Munuera pada musim 2026-2027 bersama tim Hansi Flick, dalam ujian baru bagi seorang wasit yang tidak pernah berlalu tanpa meninggalkan jejak kontroversial.