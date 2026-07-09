Mimpi buruk pencurian identitas: Klub Eredivisie jadi korban penipuan transfer yang canggih, sementara pemain asal Inggris terlantar di bandara

Penipuan canggih menargetkan klub Eredivisie

FC Groningen dan direktur teknis mereka, Mo Allach, telah secara resmi melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian menyusul serangkaian insiden penipuan identitas yang rumit. Para penipu telah menghubungi agen sepak bola melalui telepon dan email, berpura-pura menjadi Allach dan menyatakan ketertarikan pada berbagai pemain. Operasi ini sangat terperinci, memanfaatkan dokumen palsu lengkap dengan logo resmi klub, warna seragam, dan alamat kantor untuk meyakinkan perwakilan klub bahwa ketertarikan tersebut sah.

Penipuan ini mencapai puncaknya ketika kesepakatan tampaknya telah disepakati. Pada tahap ini, para penipu mengirimkan tautan pembayaran, biasanya kepada agen, dengan dalih bahwa dana tersebut diperlukan untuk mengatasi kendala administratif. Mo Allach menjelaskan taktik tersebut: "Dana itu konon untuk pemeriksaan medis, biaya perjalanan, dan tiket pesawat." Tingkat detail yang sedemikian rupa ini membuat klub meyakini bahwa mereka berhadapan dengan geng kriminal yang sangat terorganisir, bukan hanya seorang individu.

Pemain Inggris terlantar di Schiphol

Konsekuensi paling memilukan dari penipuan ini melibatkan seorang pemain Inggris yang tidak disebutkan namanya, yang bepergian ke Belanda dengan keyakinan bahwa ia akan bergabung dengan tim Eredivisie tersebut. Kepala pemandu bakat Arno de Jong mengungkap sejauh mana kejamnya situasi ini, dengan menyatakan: "Sebenarnya ada seorang pemain Inggris yang menunggu di Schiphol untuk transportasi ke Groningen. Ia benar-benar yakin akan bermain untuk kami. Namun, ketika tidak ada seorang pun dari pihak kami yang datang menjemputnya, ia mulai curiga. Kemungkinan besar agennya telah tertipu dan mentransfer uang. Pemain tersebut bahkan telah menolak tawaran dari klub lain yang benar-benar tertarik. Sungguh sangat menyedihkan."

Selain pemain asal Inggris tersebut, talenta Skandinavia Julius Madsen dari AC Horsens juga menjadi target. Dokumen yang diperoleh RTV Noord menunjukkan tawaran kontrak palsu untuk pemain asal Denmark tersebut yang mencakup gaji bersih bulanan sebesar €12.000, mobil klub, dan kontrak empat tahun dengan opsi perpanjangan satu tahun. Yang paling penting, para penipu itu melakukan kesalahan teknis dengan menawarkan jumlah bersih, padahal kontrak sepak bola profesional hampir selalu dinegosiasikan dalam angka bruto. Allach mencatat: “Dalam proposal kontrak itu terdapat berbagai macam kesalahan. Misalnya, jumlahnya adalah bersih, padahal dalam sepak bola kami selalu menggunakan angka bruto.”

Masalah yang meluas di dunia sepak bola Belanda

FC Groningen bukanlah satu-satunya korban dari tren ini. Penyelidikan mengungkapkan bahwa dokumen palsu tersebut terkadang mencantumkan merek sponsor klub lain, seperti PEC Zwolle, yang menunjukkan bahwa para penipu tersebut menggunakan kembali templat yang sama. Manajer umum Frank van Mosselveld mengonfirmasi bahwa rekan-rekannya di klub lain juga menghadapi masalah serupa. "Musim lalu, nama Jordens Peters, direktur Roda JC, disalahgunakan dengan cara yang sama," kata Van Mosselveld. "Hal yang sama juga terjadi pada Gerry Hamstra dari PEC Zwolle."

Meskipun email-email tersebut tampak canggih, beberapa agen mulai mengenali tanda-tanda mencurigakan, termasuk satu kasus di mana bahasa Inggris penelepon yang buruk mengungkap kebohongan tersebut. Namun, Van Mosselveld memperingatkan bahwa volume transaksi di agensi besar membuat mereka rentan. “Jika sebuah kantor menangani dua puluh transaksi sekaligus, hal seperti ini bisa lolos. Mereka bekerja cukup profesional,” akunya. "Misalnya, dikatakan bahwa aturan di Belanda telah berubah: kami belum diizinkan mendaftarkan seorang pemain ke KNVB karena ia masih terikat kontrak di tempat lain. Oleh karena itu, pembayaran harus terlebih dahulu melalui kantor agen." Klub tersebut kini telah memberi tahu KNVB dan Kejaksaan Agung untuk mencegah adanya korban lebih lanjut.