Barcelona menerima dua pukulan berat menjelang pekan krusial mereka, setelah dipastikan bahwa Jules Kounde dan Eric Garcia absen dari laga melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions, menyusul cedera yang mereka alami pada pertandingan melawan Real Betis, yang berakhir dengan kemenangan tim Katalan (5-2). Kondisi ini menambah kekhawatiran Hansi Flick terkait kesiapan para pemainnya sebelum El Clasico yang dinanti melawan Real Madrid.

Barcelona menghadapi pekan yang sangat sulit, yang mencakup kunjungan ke Paris Saint-Germain di Liga Champions, lalu menghadapi Real Madrid dalam El Clasico, sesuatu yang digambarkan presiden klub Joan Laporta sebagai "pekan besar Barcelona".

Masalah tidak hanya berhenti pada cedera, karena tim juga terpaksa mengubah rencana perjalanan mereka akibat badai dan hujan lebat yang melanda Catalunya.

Barcelona sebenarnya dijadwalkan meninggalkan Sevilla sekitar pukul empat dini hari, tetapi Flick dan para kapten tim sepakat untuk bermalam satu malam tambahan guna memberi para pemain kesempatan beristirahat lebih banyak, sebelum kembali ke Barcelona pada Minggu siang.

Eric Garcia absen 3 hingga 4 pekan

Barcelona memastikan bahwa Eric Garcia mengalami robekan otot pada otot rektus femoris kaki kanannya, setelah ia tampil sebagai pengganti Gerard Martin pada babak kedua melawan Real Betis, dengan masa pemulihan yang akan memakan waktu antara 3 hingga 4 pekan.

Dengan demikian, bek asal Katalan itu tidak hanya akan absen dari laga melawan Paris Saint-Germain, tetapi juga akan melewatkan El Clasico melawan Real Madrid, sebuah pukulan baru bagi opsi lini belakang Flick pada fase penting musim ini.

Kounde terancam absen dari El Clasico

Sementara itu, Jules Kounde menyelesaikan laga melawan Real Betis dalam kondisi menahan rasa sakit, dan tiba di stadion di Sevilla dengan kaki pincang, sebelum pemeriksaan mengungkap bahwa ia mengalami keseleo pada pergelangan kaki kirinya.

Absennya bek sayap asal Prancis itu dari pertandingan melawan Paris Saint-Germain sudah dipastikan, sementara statusnya untuk El Clasico belum ditentukan hingga saat ini, karena penetapan waktu kembalinya akan bergantung pada sejauh mana kondisinya membaik dalam beberapa hari ke depan.