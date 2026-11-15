Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pada saat Mauricio Pochettino bersiap menghadapi salah satu tantangan tersulit dalam karier kepelatihannya, tampaknya pelatih asal Argentina itu sudah mulai menyusun kerangka proyek barunya bersama Manchester United, dengan menempatkan penguatan lini belakang sebagai prioritas utamanya, dalam upaya menyelamatkan tim yang tengah dilanda krisis defensif beruntun serta semakin menjauh dari citra yang biasa ditampilkannya.

Iklan

Dan menurut jaringan "Sky Sports" yang mengutip surat kabar "The Telegraph", nama Calvin Bassey, bek Fulham, mencuat sebagai salah satu target utama yang ingin direkrut Pochettino selama periode transfer musim dingin mendatang, dalam langkah yang mencerminkan keinginan pelatih yang dinanti itu untuk mengatasi salah satu titik lemah paling menonjol Manchester United musim ini.

Bek internasional Nigeria tersebut mendapatkan apresiasi besar dalam kalkulasi Manchester United, karena ia menjadi pilihan yang tepat untuk memperkuat jantung pertahanan, berkat kemampuan fisiknya dan potensinya dalam menghadapi duel langsung, selain memiliki keunggulan tambahan berupa kemampuannya untuk mengisi posisi bek kiri.

Kelenturan ini semakin penting di tengah kesulitan yang dialami United di sisi kiri, terutama dengan cedera yang membayangi Luke Shaw, sehingga merekrut pemain yang mampu memberikan solusi di lebih dari satu posisi menjadi kemungkinan prioritas bagi tim pelatih yang baru.

Faktor daya tarik tidak berhenti pada potensi teknis Bassey, yang berusia 26 tahun, tetapi juga meluas ke situasi kontraknya, karena kontraknya dengan Fulham berakhir pada akhir musim ini, dengan adanya klausul yang memungkinkan perpanjangan selama 12 bulan tambahan.

Iklan Iklan

Situasi ini mungkin memberikan Manchester United peluang untuk bergerak demi merampungkan transfer tersebut, meskipun negosiasi akan tetap bergantung pada sikap Fulham terkait melepas salah satu elemen pertahanan pentingnya di pertengahan musim.

Topik Terkait

Ketertarikan terhadap bek Fulham ini datang pada momen yang sangat sensitif, setelah hasil-hasil United menunjukkan kerapuhan yang jelas dalam sistem pertahanan, yang membuat tim kebobolan dengan rata-rata yang tinggi, dan menghadapi kesulitan besar dalam mencapai stabilitas di lapangan.

Tidak ada tim yang kebobolan lebih banyak daripada Manchester United musim ini di lima liga besar Eropa kecuali satu tim, setelah gawangnya bergetar sebanyak 30 kali di berbagai kompetisi, sebuah angka yang mencerminkan besarnya pekerjaan yang dinanti dari Pochettino.

Iklan

Tugas Pochettino dimulai dari laga melawan Liverpool

Pochettino, yang berusia 54 tahun, diperkirakan akan menukangi Manchester United pada fase mendatang, dengan laga yang dinantikan melawan Liverpool pada 22 November ini, usai berakhirnya periode jeda internasional, menjadi ujian dini bagi kemampuannya untuk mengembalikan tim ke jalur yang benar.

Manajemen Manchester United sebelumnya telah memutuskan untuk memecat pelatih sebelumnya Michael Carrick, setelah awal musim yang mengerikan, yang menyaksikan tim hanya meraih satu kemenangan selama sepuluh pekan pertama Liga Primer Inggris, sehingga merosot ke peringkat kedelapan belas, salah satu posisi degradasi, dengan koleksi 8 poin.

Iklan

Krisis itu tidak hanya terjadi di tingkat domestik, karena tim juga menghadapi kesulitan di Liga Champions Eropa, di mana mereka menempati peringkat ketujuh belas pada fase liga dengan koleksi 6 poin, setelah meraih dua kemenangan dan menelan dua kekalahan.

United memulai perjalanan Eropanya dengan kemenangan telak atas Sabah dari Azerbaijan dengan skor 4-0, tetapi mereka tumbang di hadapan Atletico Madrid dengan dua gol tanpa balas, kemudian menelan kekalahan telak dari Como dengan skor 4-1, sebelum memulihkan keseimbangan dengan kemenangan dramatis atas Roma dengan skor 3-2 pada pekan keempat.

Iklan

Meskipun meraih kemenangan ini, posisi tim masih jauh dari tenang, karena mereka hanya terpaut dua poin dari peringkat kedua puluh lima, yang merupakan posisi aman terakhir untuk lolos ke fase berikutnya.

Manchester United dinanti oleh ujian-ujian berat, dimulai dari laga melawan Sporting Lisbon pada 25 November, kemudian serangkaian laga melawan Leipzig, Bayern Munich, dan Villarreal.

Iklan

Di antara perlombaan menyelamatkan musim dan membangun kembali tim, tampaknya Pochettino menyadari bahwa tugasnya tidak akan dimulai hanya dari mengubah gaya bermain atau memulihkan kepercayaan para pemain, tetapi dari mengatasi kerusakan pertahanan yang telah berubah menjadi mimpi buruk yang menghantui Manchester United, dan mungkin Calvin Bassey menjadi langkah pertamanya menuju hal itu.