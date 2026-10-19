Luis Enrique menghadapi dilema taktis yang nyata beberapa jam sebelum duel yang dinanti melawan Barcelona di Parc des Princes. Pelatih Spanyol yang memiliki salah satu skuat terkuat di Eropa itu tiba-tiba mendapati dirinya tanpa bagian terpenting dalam sistem pertahanannya untuk menghentikan ancaman terbesar: Lamine Yamal.

Bek Portugal Nuno Mendes, yang secara luas dinilai sebagai bek kiri terbaik di dunia saat ini, mengalami cedera serius dalam pertandingan melawan Strasbourg yang akan membuatnya absen selama beberapa pekan, sehingga meninggalkan lubang besar di sisi kiri Paris Saint-Germain.

Meski manajemen Paris telah memperkuat posisi tersebut musim panas ini dengan merekrut pemain veteran Prancis Lucas Digne dari Aston Villa dengan nilai 7 juta euro sebagai pengganti Mendes, solusi tersebut justru memunculkan kekhawatiran besar di dalam tim kepelatihan menjelang bentrokan besok.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyoroti bahwa Digne yang berusia 33 tahun menyimpan kenangan menyakitkan melawan lawan yang sama, sebab dialah yang menyebabkan penalti yang membuka jalan bagi kemenangan Spanyol di Piala Dunia 2026, dan ia mengalami mimpi buruk yang sesungguhnya menghadapi Lamine Yamal sepanjang pertandingan.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Sebuah malam yang tak terlupakan bagi bek Prancis itu, yang setelahnya mengeluarkan pernyataan menyentuh di media sosial: "Saya merasa sangat kecewa terhadap diri saya sendiri, terhadap tim ini, dan terhadap semua usaha yang telah kami lakukan. Saya memikirkan semua orang yang bepergian bersama kami dan semua yang mendukung kami dari Prancis dan seluruh dunia. Meski kekecewaan ini begitu besar, saya tetap bangga mewakili negara kami."

Enrique khawatir mimpi buruk itu terulang di Parc des Princes, terutama karena bintang Barcelona sedang berada dalam periode terbaiknya sepanjang karier, seperti yang terlihat saat melawan Real Betis dengan gol indah, assist yang begitu matang, serta penampilan menyeluruh di bawah arahan Hansi Flick.

Menghadapi kenyataan ini, pelatih asal Asturias itu mempertimbangkan pilihan-pilihan sulitnya. Alternatif lain adalah Lucas Hernandez (30 tahun), yang tidak terlalu diandalkan musim ini dan lebih sering tampil sebagai bek tengah, atau bahkan menggeser seorang gelandang seperti Zaire Emery ke posisi bek, sebuah solusi yang tampak mustahil menghadapi winger sekaliber Lamine.

Luis Enrique tidak ingin skenario semifinal Piala Dunia bersama timnas Prancis terulang, karena itu Digne akan membutuhkan dukungan ganda dari lini tengah melalui Vitinha dan Fabian Ruiz, serta dari sayap seberang yakni Kvaratskhelia yang diperkirakan tampil sejak awal.

Memang benar Enrique memiliki skuat yang cukup untuk membentuk tim kompetitif tanpa alasan, tetapi absennya Mendes tetap menjadi pukulan berat; pemain Portugal itu adalah satu-satunya yang mampu menandingi Lamine di babak 16 besar Piala Dunia dengan tekel-tekel individu yang terus-menerus, hingga pelatih Spanyol Luis de la Fuente saat itu mengatakan "dia telah mengalahkannya".

Dan kini, kepercayaan diri yang diperoleh Lamine dengan melihat lawan yang baru-baru ini ia kalahkan seperti Digne, bisa membuatnya lebih berbahaya dari sebelumnya.



