Bintang asal Brasil, Casemiro, menjalani debut penuh bencana di kandang bersama Inter Miami setelah menghadiahkan penguasaan bola kepada lawan lalu mencetak gol bunuh diri hanya beberapa saat kemudian.

Menurut surat kabar Inggris "The Sun", mantan gelandang Manchester United yang berusia 34 tahun itu baru bergabung dengan tim Lionel Messi pekan lalu sebagai pemain bebas transfer setelah kepergiannya dari Old Trafford.

Penampilan pertamanya hadir hanya beberapa hari setelah kedatangannya, di mana ia bermain penuh selama 90 menit dalam kemenangan 1-0 atas Montreal.

Namun, penampilan perdananya di kandang timnya menghadapi Columbus Crew menyaksikan awal yang penuh bencana setelah baru 33 menit laga berjalan.

Inter Miami tengah unggul 1-0 berkat gol Luis Suarez, ketika Casemiro kehilangan bola secara tidak masuk akal dan tanpa tekanan apa pun dari lawan.

Setelah itu, sebuah umpan silang keras dikirim ke dalam kotak penalti, lalu pemain asal Brasil itu secara tidak sengaja membelokkannya ke dalam gawang timnya sendiri.

Casemiro tampak sangat frustrasi setelah momen yang lebih ingin ia lupakan itu, sementara rekan barunya, Messi, sama sekali tidak senang melihat pemandangan tersebut.

Lensa kamera menangkap bintang asal Argentina itu tengah cemberut di bangku cadangan usai jatuhnya Casemiro yang memalukan tadi.

Para pendukung tidak percaya bahwa laga pertama Casemiro di kandang timnya berjalan seburuk itu, sampai-sampai mereka membahas momen tersebut melalui platform "X".

Salah satu dari mereka berkata: "Kalian bertanya bagaimana Casemiro tampil di MLS... baiklah, dia memberikan bola kepada lawan tanpa tekanan apa pun sehingga membuka ruang untuk serangan balik, lalu menyudahi serangan balik itu sendiri dengan gol bunuh diri. Dan wajahnya menggambarkan segalanya."

Yang lain menambahkan: "Pria itu menyesali keputusannya setelah menyadari bahwa seharusnya ia tetap bertahan di Manchester United."

Yang ketiga menulis: "Dia sudah tak seperti dulu lagi. Bagaimana bisa gol pertamamu adalah gol bunuh diri?"

Yang keempat berkomentar: "Arwah-arwah Manchester United mengejarmu ke mana pun kau pergi."