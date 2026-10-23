Raphinha, bintang Barcelona, kembali menghadapi Real Madrid dengan kepercayaan diri seorang pemain yang telah menjadikan El Clasico sebagai salah satu panggung favoritnya.

Surat kabar Marca menyebutkan bahwa Raphinha bersiap menjalani pertempuran baru melawan Los Blancos, berbekal sejumlah data yang menjadikannya layak memegang peran utama.

Enam pertemuan terakhir yang dijalani Raphinha melawan Real Madrid berakhir dengan kemenangan Barcelona, dan sepanjang laga-laga itu ia mencetak 7 gol.

Raphinha tahu bagaimana cara menghadapi Real Madrid, khususnya menghadapi kiper Thibaut Courtois. Sebab, sebagian besar golnya sepanjang rangkaian pertandingan ini bersarang di gawang kiper asal Belgia tersebut.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Kecepatan pemain Brasil itu, keganasannya dalam duel satu lawan satu, serta kemudahannya memanfaatkan ruang telah menimbulkan kerugian besar bagi lini pertahanan Real Madrid. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan statistik, karena sang winger telah membuktikan bahwa ia pandai membaca pertandingan El Clasico, dan tahu bagaimana menemukan cara yang menjadikannya pemain penentu.

Menambah catatan istimewa Raphinha melawan Real Madrid adalah level permainan yang ia bawa menuju pertemuan ini. Bintang Brasil itu saat ini memuncaki daftar pencetak gol terbanyak La Liga, unggul atas Kylian Mbappe, yang memperkuat posisinya sebagai salah satu sumber ancaman serangan paling menonjol.

Meski Raphinha masih dalam tahap pemulihan dari cedera, ia tengah melewati periode yang memadukan kepercayaan diri, efektivitas, dan kehadiran yang berpengaruh, tiga unsur yang dibutuhkan Barcelona untuk menjalani pertandingan dengan tingkat kesulitan setinggi ini.

Melawan Paris Saint-Germain, Raphinha kembali ke lapangan pertandingan setelah absen, tetapi ia meninggalkan kesan bahwa ia masih perlu mengembalikan ritme permainannya.

Comeback itu penting, tetapi juga menuntut kesabaran. Sebab, sang pemain belum memiliki kesinambungan yang diperlukan untuk menampilkan versi dirinya yang paling eksplosif, serta mengembalikan kecepatan eksekusi yang biasa ia gunakan untuk membuat perbedaan dalam penampilannya.

Kendati demikian, pertemuan itu semestinya dipandang sebagai langkah pertama dalam perjalanan mengembalikan kebugarannya secara penuh.